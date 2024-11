Trump designa a su secretario de Defensa

WEST PALM BEACH, Florida.- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, empezó a conformar su equipo de política exterior el martes y anunció que nominó al conductor de Fox News y veterano del ejército Pete Hegseth para que funja como su secretario de Defensa y al exdirector de Inteligencia Nacional John Ratcliffe para dirigir la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

En un aluvión de anuncios, Trump dijo que había elegido al exgobernador de Arkansas, Mike Huckabee, como embajador ante Israel y a su amigo de años Steven Witkoff como enviado especial a Oriente Medio. Trump también nombró a Bill McGinley, su secretario de gabinete en su primer gobierno, como su asesor legal en la Casa Blanca.

Trump está presentando un flujo constante de nombramientos y nominados para su próximo gobierno, trabajando hasta ahora a un ritmo más rápido y sin tanto drama como en su primera transición después de su victoria en 2016.

Hegseth, de 44 años, es coconductor del programa “Fox & Friends Weekend” de la cadena Fox News Channel y ha sido colaborador de la red desde 2014, donde desarrolló una amistad con Trump, quien hacía apariciones regulares en el programa.

También es autor del libro “The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free”.

Hegseth fue capitán de infantería en la Guardia Nacional del Ejército y sirvió en el extranjero en Afganistán, Irak y la Bahía de Guantánamo, en Cuba. Anteriormente fue director de los Veteranos Preocupados por América, un grupo respaldado por los multimillonarios conservadores Charles y David Koch, y se postuló sin éxito para un escaño en el Senado en Minnesota en 2012.