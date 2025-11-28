Trump dialoga con Maduro sobre posible reunión en Estados Unidos
Trump y Maduro discuten encuentro en Estados Unidos tras llamada reportada por The New York Times.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- El presidente de estadounidense, Donald Trump, habló por teléfono la semana pasada con Nicolás Maduro, el líder venezolano, y discutió una posible reunión entre ellos, reportó el medio The New York Times.
Según las fuentes, la conversación fue a finales de la semana e incluyó una discusión sobre una posible reunión entre ambos en Estados Unidos. No hay planes por el momento para tal reunión, dijo una de las personas.
En la llamada participó el secretario de Estado, Marco Rubio, de acuerdo con las fuentes y se produjo días antes de que entrara en vigor la designación por parte del Departamento de Estado de Maduro como líder de lo que la administración considera una organización terrorista extranjera, el Cártel de los Soles.
Una portavoz de la Casa Blanca se negó a comentar sobre la llamada entre Trump y Maduro. El gobierno venezolano no respondió a una solicitud de comentarios.
Mientras, siempre según las fuentes del Times, dos personas cercanas al gobierno venezolano confirmaron que se había producido una llamada directa entre ambos líderes y prefirieron no ser identificadas por no estar autorizadas a hablar públicamente.
En la noche del Día de Acción de Gracias, el jueves, Trump anunció que los esfuerzos para frenar al narcotráfico se trasladarían a operaciones terrestres. "En tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto", declaró a los periodistas en Mar-a-Lago.
