Trump no descarta usar al ejército para controlar Groenlandia: Casa Blanca

Karoline Leavitt reveló los planes para alcanzar este objetivo en política exterior

Por EFE

Enero 06, 2026 04:12 p.m.
A
La Casa Blanca afirmó este martes que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su Gabinete están estudiando "diversas opciones" para hacerse con el control de Groenlandia y que eso incluye "el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses".

"El presidente Trump ha dejado claro que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica", explicó en un comunicado remitido a la cadena CNBC y otros medios la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"El presidente y su equipo están analizando diversas opciones para alcanzar este importante objetivo en política exterior y, por supuesto, el uso de las fuerzas armadas estadounidenses siempre es una opción a disposición del comandante en jefe", añade el texto que llega tres días después de que EE.UU. ejecutara una operación militar para apresar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Tras la captura y traslado de Maduro a Nueva York para encarar un juicio federal por narcoterrorismo, el Gobierno Trump ha subrayado que Washington actuará de manera unilateral para defender lo que considera intereses de seguridad nacional y el propio Trump ha vuelto a mencionar que EE.UU. necesita controlar Groenlandia para asegurar las rutas marítimas árticas.

Ayer mismo, el jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró que Washington debería controlar la isla y que "nadie va a enfrentarse militarmente a Estados Unidos por el futuro de Groenlandia".

