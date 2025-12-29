Trump pide indulto para Netanyahu en medio de juicio por corrupción

PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump advirtió el lunes a Irán sobre la reconstitución de su programa nuclear al tiempo que recibió al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en su residencia de Florida para conversaciones sobre una amplia gama de temas.

Trump ha insistido en que las capacidades nucleares de Teherán quedaron "completa y totalmente destruidas" por los ataques estadounidenses de junio pasado sobre instalaciones clave. Pero la prensa local ha reproducido declaraciones de funcionarios israelíes que han expresado su preocupación de que Irán pueda reabastecer su suministro de misiles de largo alcance con capacidad para atacar a Israel.

"Ahora escucho que Irán está tratando de reconstruir", dijo Trump a los periodistas poco después de la llegada de Netanyahu a su finca de Mar-a-Lago. "Y si lo están haciendo, vamos a tener que derribarlos... Los derribaremos por completo. Ojalá que no esté pasando eso".

Irán ha insistido en que ya no enriquece uranio en ninguna de sus instalaciones, en un intento por indicarle a Occidente que sigue abierto a posibles negociaciones sobre su programa atómico. Pero se tiene previsto que Netanyahu discuta con Trump la necesidad de tomar posibles nuevas acciones militares contra Teherán apenas meses después de lanzar una guerra de 12 días contra Irán.

Trump criticó nuevamente a Irán por no llegar a un acuerdo para desarmar por completo su programa nuclear antes de ser atacado por Estados Unidos e Israel.

"Desearían haber llegado a ese acuerdo", dijo Trump.

La visita de Netanyahu también se produce en otro momento crítico en Gaza, mientras Trump busca crear un nuevo impulso para el alto el fuego entre Israel y Hamás, el cual corre peligro de estancarse antes del inicio de una complicada segunda fase.

Acompañado de Netanyahu, Trump dijo que quiere llegar a la segunda fase "tan rápido como podamos".

"Pero Hamás tiene que desarmarse", agregó el mandatario estadounidense.

Antes de sus conversaciones con Trump, Netanyahu se reunió por separado con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El progreso del alto el fuego en Gaza se ha ralentizado

Israel y Hamás han respetado en buena medida el alto el fuego que impulsó Trump, pero el progreso se ha ralentizado recientemente. Ambas partes se acusan mutuamente de violaciones, y han surgido divisiones entre Estados Unidos, Israel y los países árabes sobre el camino a seguir.

La primera fase de la tregua comenzó en octubre, pocos días después del segundo aniversario del ataque inicial que encabezó Hamás en el sur de Israel que cobró la vida de unas 1.200 personas. Todos menos uno de los 251 rehenes tomados ese día ya fueron devueltos, vivos o muertos.

Netanyahu ha indicado que no tiene prisa por avanzar hacia la siguiente fase mientras los restos de Ran Gvili sigan en Gaza.

Los padres de Gvili se reunieron el lunes en Florida con Netanyahu y Rubio, así como con el enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno del presidente, Jared Kushner. Se tiene previsto que los Gvili se reúnan con Trump más tarde en el día, según el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos, un grupo que aboga por las familias de los secuestrados en el ataque del 7 de octubre de 2023.

"Están esperando a que su hijo regrese a casa", señaló Trump sobre la familia del joven agente de policía conocido cariñosamente como "Rani".

Según el grupo, su familia quiere "asegurarse de que no habrá transición hacia la fase 2 del acuerdo hasta que Hamás cumpla con sus compromisos de la fase 1 y devuelva a Ran".

El plan de 20 puntos de Trump, el cual recibió la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, ofrece una ambiciosa visión para poner fin al gobierno de Hamás en Gaza.

La siguiente fase es compleja

El camino a seguir es complicado.

De tener éxito, durante la segunda fase se daría inicio a la reconstrucción de una Gaza desmilitarizada bajo la supervisión internacional de un grupo presidido por Trump conocido como la Junta de Paz. Los palestinos formarían una comisión "tecnocrática y apolítica" para gestionar los asuntos del día a día en el territorio, bajo la supervisión de la Junta de Paz.

Además, hace un llamado hacia la normalización de relaciones entre Israel y el mundo árabe y una posible vía hacia la independencia palestina. Pero existen delicadas cuestiones logísticas y humanitarias, incluida la reconstrucción de Gaza, el desarme de Hamás y la creación de un aparato de seguridad llamado la Fuerza Internacional de Estabilización.

La Junta de 0Paz sería la responsable de supervisar la reconstrucción de Gaza bajo un mandato renovable de dos años. Se tenía previsto el nombramiento de sus miembros para fin de año, pero el anuncio podría posponerse hasta el próximo mes.

Asuntos sin resolver

La reunión entre Trump y Netanyahu se produce después de que Witkoff y Kushner sostuvieron un reciente encuentro en Florida con funcionarios de Egipto, Qatar y Turquía, que han estado mediando el alto el fuego.

Dos principales desafíos han complicado el avance hacia la segunda fase, según un funcionario al tanto de las reuniones. Los funcionarios israelíes han estado tomando demasiado tiempo para evaluar y aprobar a los miembros de la comisión tecnocrática palestina de la lista proporcionada por los mediadores, además de que Israel continúa con sus ataques militares.

El plan de Trump también pide que la fuerza de estabilización —propuesta como un cuerpo multinacional— sea la encargada de mantener la seguridad. Pero tampoco se ha formado. No está claro si habrá detalles después de la reunión del lunes.

Un diplomático de Occidente señaló que existe un "enorme abismo" entre lo que Estados Unidos e Israel consideran como el mandato de la fuerza y el concepto que tienen otros países importantes de la región y los gobiernos europeos.

Todos hablaron bajo condición de anonimato a fin de proporcionar detalles que no se han hecho públicos.

Washington e Israel quieren que la fuerza tenga un "papel dominante" en las labores de seguridad, incluido el desarme de Hamás y de otros grupos militantes. Pero los países que están siendo cortejados para contribuir con tropas temen que se convierta en una "fuerza de ocupación", destacó el diplomático.

Hamás ha dicho que está listo para discutir "el congelamiento o almacenaje" de su arsenal, pero insiste en que tiene derecho a la resistencia armada mientras Israel ocupe territorio palestino. Un funcionario estadounidense dijo que un posible plan sería el de ofrecer incentivos en efectivo a cambio de armas, similar a un programa de "recompra" que Witkoff ha planteado en ocasiones anteriores.

Trump vuelve a abogar por un indulto a Netanyahu

Trump también renovó su llamado al presidente israelí Isaac Herzog para que conceda un indulto a Netanyahu, quien está en medio de un juicio por corrupción.

Netanyahu es el único primer ministro en la historia de Israel en ir a juicio, después de ser acusado de fraude, abuso de confianza y aceptar sobornos en tres casos separados que lo acusan de intercambiar favores con partidarios políticos.

Trump le ha escrito previamente a Herzog para pedir un indulto y abogó por uno durante su discurso de octubre ante el Knesset.

"Es un primer ministro en tiempos de guerra que es un héroe. ¿Cómo no se le otorga un indulto?", preguntó Trump.