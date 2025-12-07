Trump presenta los premios del Centro Kennedy

El presidente Donald Trump presentó el domingo la premiación anual del Centro Kennedy, asegurando que Sylvester Stallone, Kiss, Gloria Gaynor y los demás galardonados eran "legendarios de muchas maneras".

"Millones y millones de personas los han visto a lo largo de los años", dijo Trump, el primer presidente en tomar el escenario en lugar de sentarse en el palco, para dar inicio al espectáculo.

Aseguró que los homenajeados, entre los que también se incluye a la superestrella de la música country, George Strait, y al actor ganador del premio Tony, Michael Crawford, son "algunos de los más grandes artistas y actores, intérpretes, músicos, cantantes, compositores que han caminado sobre la faz de la Tierra".

Desde que regresó a la presidencia en enero, Trump ha convertido el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, que lleva el nombre de un predecesor demócrata, en un punto de referencia como parte de un ataque más amplio contra lo que ha criticado como una cultura antiestadounidense "woke".

Trump, quien dijo en agosto que había aceptado presentar el espectáculo, manifestó el sábado en una cena del Departamento de Estado para los homenajeados que lo hacía "a petición de cierta cadena de televisión". Pronosticó que la transmisión, programada para emitirse el 23 de diciembre en CBS y Paramount+, tendría los mejores índices de audiencia de su historia.

Trump está asumiendo un papel que en el pasado han tenido el periodista Walter Cronkite y el comediante y némesis de Trump, Stephen Colbert, entre otros. Antes de Trump, los presidentes veían el espectáculo junto a los homenajeados. Trump no asistió a la premiación durante su primer mandato.

Cuando se le preguntó al llegar a la ceremonia cómo había encontrado tiempo para prepararse, Trump dijo que "realmente no se preparó mucho".

"Tengo buena memoria, así que puedo recordar cosas, lo cual es muy afortunado", dijo el presidente. "Pero sólo quería ser yo mismo. Tienes que ser tú mismo. Johnny Carson, él era él mismo".

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, uno de varios miembros del gabinete que asistieron a la ceremonia, dijo que esperaba con ansias ver a Trump como presentador.

"Oh, este presidente, está tan relajado frente a estas cámaras, como ya lo saben, y tan divertido, no puedo esperar", dijo Lutnick al llegar con su esposa, quien es parte de la junta del Centro Kennedy.

Desde 1978, los honores han reconocido a estrellas por su influencia en la cultura y las artes estadounidenses. Los galardonados de este año son destacados de la cultura pop, incluyendo a Stallone por sus películas "Rocky" y "Rambo", Gaynor por su himno feminista "I Will Survive" y Kiss por su maquillaje llamativo y exhibiciones en el escenario con humo y fuego.

Trump dijo que la persistencia es un rasgo que comparten todos estos artistas.

"Algunos de ellos han tenido contratiempos legendarios, contratiempos que tienes que leer en los periódicos debido a su nivel de fama", dijo desde el escenario. "Pero en las palabras de Rocky Balboa, nos mostraron que simplemente sigues avanzando, sólo debes seguir avanzando".

Se tiene prevista una emotiva ceremonia para los miembros de Kiss. El guitarrista original de la banda, Ace Frehley, falleció en octubre después de sufrir una lesión durante una caída. En la alfombra roja, el cofundador de la banda, Gene Simmons, dijo que el presidente le había asegurado que habría una silla vacía entre los miembros de Kiss, en memoria de Frehley.

Stallone señaló que ser parte de los galardonados era como estar en el "ojo de un huracán".

"Este es un evento increíble", dijo. "Pero te envuelve. Es difícil asimilarlo hasta el día siguiente... pero me siento increíblemente honrado por esto".

Crawford también dijo que era "un honor, especialmente al final de una carrera".

Gaynor declaró que ser homenajeada "se siente como un sueño".

"Ser reconocida de esta manera es el pináculo", subrayó en la alfombra roja.

Mike Farris, un galardonado cantante de gospel que actuaba para Gaynor, comentó que ella es una querida amiga. "Ella realmente sobrevivió", dijo Farris. "Qué canción tan icónica".

Los homenajeados anteriores han provenido de una amplia gama de formas de arte, ya sea danza (Martha Graham, Merce Cunningham), teatro (Stephen Sondheim, Andrew Lloyd Webber), cine (Meryl Streep, Tom Hanks) o música (Bob Dylan, Joni Mitchell).

Trump ha tomado el control del Centro Kennedy

Trump trastocó décadas de apoyo bipartidista al centro al destituir a sus directores y llenar la junta de republicanos quienes luego lo eligieron como presidente. Ha criticado la programación del centro y la apariencia del edificio, y ha dicho, quizás en broma, que lo renombraría como el "Trump Kennedy Center". Aseguró más de 250 millones de dólares del Congreso para renovaciones al edificio.

Presidentes de cada partido político se han encontrado a veces cara a cara con artistas de opiniones políticas opuestas. El republicano Ronald Reagan estuvo presente para homenajear a Arthur Miller, un dramaturgo que defendía causas liberales. El demócrata Bill Clinton, quien había firmado una prohibición a las armas de asalto, marcó los honores para Charlton Heston, un actor y defensor de la posesión de armas.

Durante el primer mandato de Trump, múltiples homenajeados fueron abiertamente críticos del presidente. En 2017, el primer año de Trump en el cargo, el productor de cine Norman Lear amenazó con boicotear su propia ceremonia si Trump asistía. Trump se mantuvo alejado durante todo ese mandato.

Trump ha dicho que estuvo profundamente involucrado en la elección de los homenajeados de 2025 y rechazó algunas recomendaciones porque eran "demasiado woke". Mientras que Stallone es uno de los "embajadores especiales" de Hollywood de Trump y ha comparado a Trump con George Washington, las opiniones políticas de los otros invitados del domingo son menos claras.

Opiniones de los homenajeados sobre Trump

Strait y Gaynor han dicho poco sobre su política, aunque los registros de la Comisión Federal de Elecciones muestran que Gaynor ha donado dinero a organizaciones republicanas en los últimos años.

Simmons habló favorablemente de Trump cuando Trump se postuló para presidente en 2016. Pero en 2022, Simmons dijo a la revista Spin que Trump estaba "por sí mismo" y criticó a Trump por fomentar teorías de conspiración y expresiones públicas de racismo.

El compañero de Kiss, Paul Stanley, denunció el esfuerzo de Trump por revertir su derrota electoral de 2020 ante el demócrata Joe Biden, y dijo que los partidarios de Trump que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021 eran "terroristas". Pero después de que Trump ganó en 2024, Stanley instó a la unidad.

"Si tu candidato perdió, es hora de aprender de ello, aceptarlo y tratar de entender por qué", escribió Stanley en X. "Si tu candidato ganó, es hora de entender que aquellos que no comparten tus puntos de vista también creen que tienen razón y aman a este país tanto como tú".