Trump recibe nota urgente de Rubio sobre acuerdo de paz en Oriente Medio

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump participaba el miércoles en una mesa redonda con influencers conservadores para hablar sobre antifa cuando el secretario de Estado Marco Rubio, quien se encontraba de pie en una esquina de la Sala Azul de la Casa Blanca, llamó su atención.

Tenía noticias para Trump, afirmó, pero tendría que esperar hasta que los medios salieran de la habitación. Posteriormente, Rubio le entregó una nota al presidente.

Los fotógrafos de prensa en la sala hicieron acercamientos con sus lentes sobre el texto en una hoja membretada de la Casa Blanca que decía: "Necesita aprobar una publicación en Truth Social pronto para que pueda anunciar el acuerdo primero".

"Acabo de recibir una nota del secretario de Estado diciendo que estamos muy cerca de un acuerdo en Oriente Medio, y me van a necesitar bastante pronto", comentó Trump. "Así que tomaremos un par de preguntas más".

El evento con los influencers ya llevaba más de una hora cuando Rubio se acercó por primera vez. El presidente lo invitó a pasar, y Rubio le susurró algo a Trump antes de entregarle la nota.

El tono urgente de la nota se produjo mientras el principal asesor de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, el primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, y otros altos funcionarios se sumaron para una tercera jornada de negociaciones de paz entre Israel y Hamás en una ciudad egipcia el miércoles, una señal de que los negociadores tienen la intención de profundizar en los temas más delicados del plan que presentó Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza.

Trump había iniciado el evento con los influencers diciendo a los periodistas que planeaba viajar a Oriente Medio "hacia el final de la semana" e incluso podría "hacer una gira" por la región, hacia Egipto y posiblemente la Franja de Gaza, mientras los negociadores estadounidenses discutían un acuerdo.

Aun después de que Rubio le pasó la nota a Trump, éste continuó en su diálogo con los influencers y respondiendo a preguntas de la prensa mientras Rubio lucía visiblemente ansioso.

Casi 10 minutos después de sus comentarios iniciales sobre irse, Trump dijo: "Tengo que ir ahora a intentar resolver algunos problemas en Oriente Medio, aunque estoy muy bien representado por nuestro secretario de Estado. Probablemente podría hacer un trabajo incluso mejor que yo, pero quién sabe".

"No queremos correr riesgos. Así que vamos a ir y hacer eso", añadió Trump.

Luego sugirió que la secretaria de Justicia Pam Bondi y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem se quedaran y respondieran preguntas en su ausencia. Sin embargo, Trump continuó respondiendo preguntas antes de que el evento finalmente se disolviera sin que los miembros del gabinete se quedaran.

"Vamos a conseguir la paz en Oriente Medio", concluyó Trump. "Eso es lo que queremos hacer".