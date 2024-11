Votantes católicos: clave en la disputa entre Trump y Harris

Entre los votantes religiosos, incluida su leal base evangélica, Donald Trump tuvo un desempeño aproximadamente igual en su victoria sobre Kamala Harris que en su derrota ante Joe Biden hace cuatro años. Pero una diferencia notable fue que este año obtuvo un mejor desempeño entre los votantes católicos, según AP VoteCast, una encuesta de más de 120.000 votantes.

En 2020, el electorado católico —uno de los mayores bloques religiosos de la nación— estaba dividido en partes casi iguales entre los dos candidatos, con el 50% apoyando a Trump y el 49% a favor de Biden, quien ha profesado la religión católica durante mucho tiempo.

Este año, según VoteCast, el 54% de los votantes católicos apoyaron a Trump y el 44% respaldaron a Harris —un cambio que fue particularmente notable en Carolina del Norte, Florida y Texas.

VoteCast documentó una división racial. Aproximadamente 6 de cada 10 católicos blancos apoyaron a Trump, y cerca de 4 de cada 10 apoyaron a Harris. En contraste, aproximadamente 6 de cada 10 católicos latinos apoyaron a Harris, y cerca de 4 de cada 10 apoyaron a Trump.

Entre otros grupos, VoteCast encontró que Trump generalmente tuvo un desempeño contra Harris similar al que tuvo cuando compitió contra Biden, pero de manera destacada obtuvo el apoyo de aproximadamente 8 de cada 10 cristianos evangélicos blancos.

He aquí algunos de los otros hallazgos de VoteCast:

--Aproximadamente 8 de cada 10 protestantes negros apoyaron a Harris; el 15% apoyó a Trump.

--Aproximadamente el 69% de los votantes judíos apoyaron a Harris; cerca del 30% apoyó a Trump.

--Aproximadamente dos tercios de los votantes musulmanes apoyaron a Harris; cerca de un tercio apoyó a Trump.

--Aproximadamente 6 de cada 10 mormones apoyaron a Trump; cerca de un tercio apoyó a Harris.

--Aproximadamente 7 de cada 10 votantes no religiosos apoyaron a Harris; cerca de 3 de cada 10 apoyaron a Trump.

Durante la campaña de 2024, como en otras elecciones nacionales recientes, los votantes católicos estuvieron profundamente divididos sobre varios temas sociales. Algunos católicos conservadores dijeron que el firme apoyo del Partido Demócrata al derecho al aborto era razón suficiente para oponerse a Harris, mientras que algunos católicos más liberales dijeron que la satanización de los inmigrantes por parte de Trump y su desinterés en temas de justicia social lo hacían indigno de apoyo.

"El trabajo en pro de la justicia ciertamente será necesario", escribió el reverendo Sam Sawyer, editor en jefe de la revista jesuita America, en una evaluación de los resultados electorales.

"El señor Trump hizo campaña con la promesa de llevar a cabo deportaciones masivas, lo cual separaría a las familias y desestabilizaría comunidades en todo el país", escribió Sawyer. "Nuestros hermanos y hermanas inmigrantes necesitarán voces que se levanten en su defensa, y la Iglesia católica, en particular, debe ser solidaria con ellos".

Kristan Hawkins, una conversa católica que funge como presidenta de Students for Life of America, dijo que ella, como muchos opositores al aborto, estaba decepcionada por el hecho de que Trump favoreciera la implementación de leyes sobre el aborto diferentes en cada estado en lugar de una prohibición a nivel nacional. Sin embargo, lo apoyó firmemente.

"Como católica, entiendo que no estoy votando por un sacerdote o un papa o un pastor, estoy votando por un candidato político", le dijo a The Associated Press. "Mi elección, en cualquiera de los casos, es votar por un pecador... Votas por la persona que limitará la cantidad de mal en el mundo".

En cuanto a Harris, quien abiertamente defiende el derecho al aborto, Hawkins dijo: "Ha quedado muy claro que no va a ser una aliada de los católicos estadounidenses".

El arzobispo Thomas Wenski, de Miami, quien ha trabajado estrechamente con comunidades de inmigrantes y refugiados en el sur de Florida y otras partes, expresó un "optimismo cauteloso" sobre un segundo mandato de Trump, ya que considera que la realidad de las contribuciones de los inmigrantes a la economía estadounidense pesará más que la "hipérbole" sobre las deportaciones masivas.

"Si quiere lograr ´la mayor economía de la historia´, tendrá que buscar algún tipo de solución para los temas migratorios", dijo Wenski a la AP.

Sobre el aborto y otros temas, Wenski dijo que el gobierno de Biden en ocasiones le había provocado "agruras" a las personas creyentes "debido a decisiones políticas que parecen inmiscuirse en la libertad de culto". Aplaudió el nombramiento de jueces conservadores de la Corte Suprema por parte de Trump durante su primer mandato.

Wenski expresó alivio de que la medida "radicalmente proaborto" que se incluyó en la boleta electoral en Florida no alcanzara el 60% de votos necesarios para su aprobación. Pero dijo que estaba consciente de que había "un largo camino por delante en términos de promover una cultura provida".

Cerca del 30% de los votantes judíos, según VoteCast, votaron por Trump, una cifra que se asemeja al resultado de 2020, cuando el 68% de los votantes judíos apoyaron a Biden y el 31% a Trump.

El director general de una de las mayores organizaciones judías de la nación, Ted Deutch, del Comité Judío Estadounidense (AJC, por sus siglas en inglés), dijo que el AJC esperaba trabajar con Trump y su administración en políticas que fortalezcan la seguridad de Israel y combatan el antisemitismo.

Deutch también instó al gobierno entrante a "aumentar la unidad entre el pueblo estadounidense y reparar las divisiones partidistas".

Amy Spitalnick, directora general del Consejo Judío para Asuntos Públicos, un grupo de intercesión política de centro-izquierda, emitió un comunicado en el que afirmaba que la victoria de Trump es "aterradora para muchas comunidades que han sido constantemente amenazadas y satanizadas por su campaña".

"El apoyo de Trump a teorías de conspiración antidemocráticas, antisemitas, xenófobas y racistas busca enfrentar a las comunidades entre sí y sembrar desconfianza en nuestras instituciones democráticas, mientras nos hace a todos menos seguros", sentenció Spitalnick.