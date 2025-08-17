Trump y Putin se acercan a un acuerdo de paz en cumbre diplomática

NUEVA YORK (AP) — El presidente Donald Trump llegó a su encuentro con Vladímir Putin en busca de un acuerdo de alto el fuego y con la amenaza de "graves consecuencias" y nuevas sanciones si el mandatario ruso no accedía a poner fin a los combates en Ucrania.

En cambio, fue Trump quien dio un paso atrás, dejando de lado su demanda de un alto el fuego a favor de buscar un acuerdo de paz integral, una postura que se alinea con la de Putin.

Después de sostener conversaciones telefónicas con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y dignatarios europeos, Trump publicó en su plataforma de redes sociales mientras regresaba de Alaska que "se determinó por todos que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es ir directamente a un acuerdo de paz, el cual pondría fin a la guerra, y no un simple acuerdo de alto el fuego, que a menudo no se sostiene".

Fue un cambio drástico que dejó al descubierto los desafíos de tratar con un astuto adversario como Putin, así como las complejidades de un conflicto que Trump prometió varias veces durante su campaña que podía resolver en 24 horas.

La posición de Trump tras la cumbre con Putin

Han surgido pocos detalles sobre lo que discutieron los dos mandatarios o cuál fue el progreso que ambos mandatarios aseguraron que se alcanzó. La Casa Blanca no respondió el sábado a mensajes en busca de comentarios.

Aunque los mandatarios europeos sintieron alivio de que Trump no alcanzara un acuerdo en el que Ucrania deba ceder territorio o que favoreciera de alguna manera a Moscú, la cumbre le permitió a Putin recuperar su lugar en el escenario mundial y pudo haberle dado a Rusia más tiempo para avanzar con su ofensiva en Ucrania.

"Estamos de regreso a donde estábamos antes sin que él haya ido a Alaska", dijo Fiona Hill, quien se desempeñó como asesora principal de Trump en cuestiones sobre Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional durante su primer mandato, incluso cuando se reunió por última vez con Putin en Helsinki en 2018.

En una entrevista, Hill argumentó que Trump había salido de la reunión en una posición más débil al cambiar de postura. Otros dignatarios, afirmó, podrían ahora mirar al presidente de Estados Unidos y pensar que "no es el gran tipo que cree que es y ciertamente no es el genio de los acuerdos".

"Todo este tiempo Trump estuvo convencido de que tenía increíble poder de persuasión", subrayó Hill, pero salió de la reunión sin un alto el fuego, la "única cosa" por la que había estado presionando, incluso después de que le dio al dignatario ruso el "trato de alfombra roja".

Trump ha "tropezado con una roca con la forma de Putin, quien no quiere nada de él aparte de Ucrania", puntualizó.

Demócratas piden consecuencias para Putin

En Washington, los demócratas expresaron alarma por lo que por momentos pareció como un día de deferencia, en el que Trump le aplaudió a Putin mientras caminaba por una alfombra roja durante una elaborada ceremonia en la que le dio la bienvenida a suelo estadounidense por primera vez en una década. Viajaron juntos en la limusina presidencial e intercambiaron cumplidos.

En particular, Trump pareció regocijarse cuando Putin ratificó las repetidas afirmaciones del mandatario estadounidense de que Rusia jamás habría invadido Ucrania si Trump hubiera estado en la Casa Blanca en ese momento, y no el demócrata Joe Biden.

Ante las cámaras de televisión, Trump no aprovechó la oportunidad de reprender a Putin por lanzar la mayor invasión terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial o por los abusos a los derechos humanos de los que se le acusa. En su lugar, fue Putin el primero en hablar e invitó a Trump a acompañarlo a Moscú la próxima vez.

"Parece que el presidente Trump fue engañado una vez más por Vladímir Putin", dijo la senadora Jeanne Shaheen, la demócrata de mayor rango en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. "El presidente desenrolló una alfombra roja y recibió calurosamente a un dictador asesino en suelo estadounidense y, según los informes, no obtuvo nada concreto a cambio".

"Ya basta", continuó. "Si el presidente Trump no actúa, el Congreso debe hacerlo de manera decisiva, aprobando aplastantes sanciones una vez que regresemos en las próximas semanas".

El senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Servicios Armados del Senado, dijo que está a favor de la diplomacia, pero que "la pacificación debe hacerse de manera responsable".

"En lugar de ceder ante Putin, Estados Unidos debería unirse a nuestros aliados para imponer nuevas y estrictas sanciones dirigidas contra Rusia para intensificar la presión económica", explicó.

Trump se promueve como el presidente de la paz

Trump ha intentado presentarse como un pacificador, atribuyéndose el ayudar a desescalar conflictos entre India y Pakistán, así como entre Tailandia y Camboya. Fue el orgulloso mediador de un acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo y otro entre los gobiernos de Armenia y Azerbaiyán que puso fin a varias décadas de conflicto.

Trump tiene puesta la mirada en el premio Nobel de la Paz, con numerosos aliados ofreciendo nominaciones.

Pero Trump ha tenido problemas para lograr avances en los dos conflictos más desconcertantes del mundo: la guerra entre Rusia y Ucrania y la ofensiva de Israel contra Hamás en Gaza.

Republicanos y aliados de Trump no han ofrecido gran respuesta

En Washington, la cumbre encontró poca respuesta entre los aliados de Trump. Los legisladores republicanos se mostraron reservados en buena medida y, en términos generales, pidieron que continúen las conversaciones y acciones constructivas de la Casa Blanca.

"El presidente Trump llevó a Ruanda y la RDC a un acuerdo, a India y Pakistán a un acuerdo, a Armenia y Azerbaiyán a un acuerdo. Creo en nuestro presidente y creo que hará lo que siempre hace: estar a la altura del desafío", dijo el representante republicano Brian Mast, quien preside la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

La senadora republicana Lisa Murkowski publicó en redes sociales que "aunque la conferencia de prensa ofreció pocos detalles sobre su reunión", estaba "cautelosamente optimista sobre los indicios de que se alcanzó cierto nivel de progreso".

Murkowski añadió que "también fue alentador escuchar a ambos presidentes referirse a futuras reuniones", pero que Ucrania "debe ser parte de cualquier acuerdo negociado y debe aceptar libremente sus términos".

El senador Lindsey Graham, un aliado cercano de Trump, explicó que estaba "muy orgulloso" de Trump por haber tenido una reunión presencial y estaba "cautelosamente optimista" de que la guerra podría llegar a su fin "mucho antes de Navidad" si se lleva a cabo una reunión trilateral entre Trump, Zelenskyy y Putin.

"Tengo toda la confianza del mundo en que Donald Trump le dejará en claro a Putin que esta guerra nunca volverá a comenzar. Si lo hace, pagará un precio muy alto", declaró a Fox News.

Para algunos aliados de Trump, el simple hecho de que se reuniera con Putin fue un éxito en sí mismo: el activista y podcaster conservador Charlie Kirk lo calificó como "una gran cosa".

Algunos ven una victoria para Putin y una derrota para Trump

Pero en Europa, la cumbre fue vista como un gran golpe diplomático para Putin, quien ha estado ansioso por salir del aislamiento geopolítico.

El expresidente ruso Dmitry Medvedev, subdirector del Consejo de Seguridad de Rusia, elogió la cumbre como un avance en la restauración del diálogo de alto nivel entre Moscú y Washington, refiriéndose a las conversaciones como "tranquilas, sin ultimatums ni amenazas".

El ex primer ministro sueco Carl Bildt dijo que la cumbre fue "una clara victoria para Putin. No cedió ni un centímetro", pero también fue "un revés claro para Trump. No hay alto el fuego a la vista".

"Lo que el mundo ve es un Estados Unidos débil y tambaleante", publicó Bildt en X.