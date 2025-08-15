logo pulso
Trump y Putin se reúnen en Alaska para cumbre internacional

La camaradería entre Trump y Putin genera preocupaciones en líderes europeos y ucranianos

Por AP

Agosto 15, 2025 03:42 p.m.
A
BASE CONJUNTA ELMENDORF-RICHARDSON, Alaska, EE.UU. (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, iniciaron el viernes una cumbre en Alaska con un cálido apretón de manos, saludándose como viejos amigos antes de dirigirse a discusiones que podrían cambiar el rumbo de la guerra en Ucrania y las relaciones entre Moscú y Washington.

Después de descender del avión oficial Air Force One, Trump aplaudió mientras Putin se acercaba por una alfombra roja. Se estrecharon las manos durante un período prolongado, ambos sonriendo, y Putin finalmente sonrió y señaló hacia el cielo, donde aviones B-2 y F-22 —aviones militares diseñados para oponerse a Rusia durante la Guerra Fríasobrevolaban la zona para conmemorar el momento en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson.

Los reporteros cercanos gritaron: "Presidente Putin, ¿dejará de matar civiles?", y el mandatario ruso se llevó la mano a la oreja pero no respondió. Trump y Putin luego subieron a la limusina presidencial de Estados Unidos, con Putin sonriendo ampliamente mientras el vehículo pasaba frente a las cámaras.

La camaradería de ambos, aunque no del todo sorprendente considerando su larga relación amistosa, previsiblemente generará preocupaciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y de los líderes europeos, quienes temen que Trump se concentre principalmente en promover los intereses de Estados Unidos y no presione lo suficiente por Ucrania.

Zelenskyy y los líderes europeos fueron excluidos de la reunión del viernes, y el presidente de Ucrania publicó un video en el que expresó su esperanza de una "posición fuerte de Estados Unidos".

"Todos queremos un fin honesto de la guerra. Ucrania está dispuesta a trabajar lo más productivamente posible para poner fin a la guerra", manifestó. "La guerra continúa y continúa precisamente porque no hay orden, ni señales de Moscú, de que se esté preparando para terminar esta guerra".

