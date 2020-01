Uber se deshace de su servicio de reparto de comida Eats en la India

La compañía estadounidense Uber formalizó este martes la venta de su servicio de reparto de comida Uber Eats en la India a una de las principales compañías en ese sector de la nación asiática, Zomato, en medio de una intensa competición por dominar el mercado.



"Entramos al sector del reparto de comida en la India en 2017, y hoy nuestro viaje toma un camino diferente. Zomato ha adquirido Uber Eats en India y ya no estaremos disponibles allí con efecto inmediato", dijo la empresa en un comunicado.



En un caso similar, Uber puso fin a su servicio Eats en Corea del Sur el pasado septiembre.



Zomato afirmó también en una nota de prensa que la transacción "completamente en acciones da a Uber una participación del 9,99 % en Zomato". Aunque el monto de la adquisición no ha transcendido, el periódico local The Hindu fijó la transacción entre 300 y 350 millones de dólares.



Según el comunicado, Uber Eats "suspenderá sus operaciones y dirigirá a los restaurantes, socios de reparto y usuarios de las aplicaciones de Uber Eats a la plataforma de Zomato a partir de hoy".



El gigante Uber, uno de los actores principales en el sector del transporte compartido en la India, entró en el competitivo mercado del reparto de comida a domicilio de la nación asiática en 2017 dominado en buena parte por Zomato y la india Swiggy, aunque la plataforma ya estaba presente en el país desde 2013.



Esas dos empresas dicen estar presentes en más de 500 ciudades solo en la India, mientras que la primera está además presente en 24 países.



Zomato afirmó que "la competición en este espacio continuará siendo intensa, aunque la categoría de reparto de comida todavía sigue siendo muy pequeña comparada con los servicios de comida en general en la India".



El primer ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, afirmó que su compañía pretende ahora centrarse en sus servicios de taxi compartido.