Ucrania ataca con drones una instalación rusa

Kiev, Ucrania.- Drones ucranianos impactaron el sábado una instalación industrial en el interior de Rusia, y Ucrania y canales de noticias rusos no oficiales afirmaron que se trataba de una importante fábrica estatal de misiles.

El operativo se llevó a cabo en la república de Udmurtia y dejó 11 heridos, tres de los cuales fueron hospitalizados, explicó en Telegram Serguéi Bagin, el ministro de Salud local.

"Una de las instalaciones de la república fue atacada por drones" lanzadas por Ucrania, señaló el jefe regional Alexander Brechalov, en otra publicación en Telegram. El incidente provocó heridos y daños, agregó, sin identificar el lugar donde se produjo.

Horas después, el Estado Mayor General de Ucrania detalló que sus fuerzas atacaron una planta clave de misiles cerca de la ciudad de Votkinsk, utilizando misiles de crucero FP-5 "Flamingo" de fabricación ucraniana en lugar de drones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Una empresa del complejo militar-industrial, la ´Planta de Votkinsk´... fue impactada. Se registró un incendio en las instalaciones. Los resultados se están aclarando", escribió el Estado Mayor ucraniano en una publicación en Facebook.

Astra, un canal de noticias ruso no oficial en Telegram, informó que el ataque alcanzó la Planta de Construcción de Maquinaria de Votkinsk, una importante empresa estatal de defensa. Astra agregó que su información se basaba en un análisis de las imágenes grabadas por residentes locales.

La fábrica de Votkinsk, a más de 1.400 kilómetros (870 millas) de Ucrania, produce misiles balísticos Iskander, que suelen emplearse en las ofensivas rusas contra el país, así como misiles balísticos intercontinentales con capacidad nuclear, misiles para submarinos y misiles Kinzhal lanzados desde el aire.

SHOT, otro canal ruso no oficial en Telegram que a menudo cita fuentes en los servicios de seguridad, reportó que residentes en Votkinsk dijeron haber escuchado al menos tres explosiones durante la noche, además de lo que creyeron que era el zumbido de aviones no tripulados.

En otros ataques nocturnos, el Estado Mayor General de Ucrania informó que sus fuerzas también habían atacado una planta de procesamiento de gas en la región rusa de Samara. Más temprano el sábado, blogs militares rusos informaron que un ataque provocó un incendio en la planta de Samara. No ha habido comentarios de autoridades rusas.