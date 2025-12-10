Ucrania presenta propuestas de paz a Estados Unidos en medio de tensiones

KIEV, Ucrania (AP) — Ucrania tiene previsto presentar el miércoles sus más recientes propuestas de paz a los negociadores de Estados Unidos, dijo el presidente Volodymyr Zelenskyy, un día antes de sostener conversaciones urgentes con líderes y funcionarios de unos 30 países que apoyan el esfuerzo de Kiev para poner fin a la guerra con Rusia en términos aceptables.

Mientras aumenta la tensión en torno a un impulso de Estados Unidos para un acuerdo, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron hablaron por teléfono con el presidente Donald Trump el miércoles, según funcionarios.

Las negociaciones están en "un momento crítico", dijeron los líderes europeos en declaraciones oficiales.

Mientras tanto, Trump dijo que Zelenskyy "tiene que ser realista" en cuanto a la guerra y que los líderes europeos quieren reunirse tanto con Estados Unidos como con Ucrania el próximo fin de semana.

"Tomaremos una determinación dependiendo de lo que propongan", dijo el presidente a los periodistas durante una sesión de preguntas y respuestas en la Casa Blanca.

El objetivo de Washington de alcanzar un compromiso rápido para detener los combates provocados por la invasión a gran escala de Rusia en 2022 reduce el margen de maniobra de Kiev. Zelenskyy camina por la cuerda floja entre defender los intereses ucranianos y mostrar a Trump que está dispuesto a hacer concesiones, aun cuando Moscú no muestra públicamente señales de ceder en sus demandas.

Los aliados europeos de Ucrania respaldan el esfuerzo de Zelenskyy para garantizar que cualquier acuerdo sea justo y disuada futuros ataques rusos, además de satisfacer los intereses de defensa de Europa.

El gobierno francés dijo que los aliados de Ucrania, conocidos como la "Coalición de los Dispuestos", analizarán las negociaciones el jueves por video. Zelenskyy dijo que incluiría a los líderes de esos países.

"Necesitamos reunir a 30 colegas muy rápidamente. Y no es fácil, pero lo haremos", dijo el martes por la noche.

El mandatario ucraniano dijo que el diálogo con Estados Unidos estaba previsto para las siguientes horas del miércoles y se centraría en un documento donde se detallan los planes para la reconstrucción y el desarrollo económico de Ucrania después de la guerra. Además, Kiev está finalizando un marco separado de 20 puntos para poner fin al conflicto. Zelenskyy dijo que su país espera presentar ese documento a Washington pronto.

Zelenskyy dice que está listo para una elección

Después de que Trump llamara a efectuar una elección presidencial en Ucrania, Zelenskyy dijo que su país estaría listo para tal votación en un plazo de tres meses si los socios pueden garantizar un proceso electoral seguro durante la guerra y si se puede modificar su ley electoral.

La apertura de Zelenskyy a una elección fue una respuesta a los comentarios de Trump, en los que cuestionó la democracia en Ucrania e insinuó que el líder ucraniano usaba la guerra como excusa para no presentarse ante los votantes. Esos comentarios reflejan observaciones similares hechas a menudo por el presidente ruso Vladímir Putin.

Zelenskyy dijo el martes por la noche que está "listo" para las elecciones, pero necesitaría la ayuda de Estados Unidos, y posiblemente de Europa, para garantizar la seguridad necesaria para que se lleve a cabo una votación. Sugirió que Ucrania podría estar lista para realizar votaciones en 60 a 90 días si se cumple esa condición.

"Para celebrar elecciones, se deben abordar dos cuestiones: principalmente, la seguridad —cómo llevarlas a cabo, cómo hacerlo bajo ataques, bajo ataques de misiles, y una cuestión respecto a nuestro ejército —cómo votarían", dijo el mandatario. "Y el segundo tema es el marco legislativo necesario para garantizar la legitimidad de las elecciones", añadió.

Zelenskyy señaló anteriormente que no puede llevarse a cabo una votación legalmente mientras esté en vigor la ley marcial impuesta debido a la invasión de Rusia. También preguntó cómo podría llevarse a cabo una votación cuando las áreas civiles de Ucrania están siendo bombardeadas y casi el 20% del país está bajo ocupación rusa.

Zelenskyy dijo que ha pedido a los legisladores de su partido en el Parlamento que elaboren propuestas legislativas que permitan realizar elecciones mientras Ucrania está bajo la ley marcial.

Los ucranianos en general han apoyado los argumentos de Zelenskyy, y no ha habido un clamor en Ucrania por unas elecciones. Según la ley ucraniana vigente, el mandato de Zelenskyy es legítimo.

Putin se ha quejado repetidamente de que Zelenskyy no puede negociar legítimamente un acuerdo de paz porque su mandato de cinco años, que comenzó en 2019, ha expirado.

Estados Unidos busca lazos más estrechos con Rusia

La nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos publicada el 5 de diciembre dejó claro que Trump quiere mejorar la relación de Washington con Moscú y "restablecer la estabilidad estratégica con Rusia". El documento también retrata a los aliados europeos como débiles.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, elogió el papel de Trump en el esfuerzo de paz en Ucrania, diciendo al parlamento que Moscú aprecia su "compromiso con el diálogo". Trump, dijo Lavrov, es "el único líder occidental" que muestra "una comprensión de las razones que hicieron inevitable la guerra en Ucrania".

Los esfuerzos de paz de Trump se han encontrado con demandas fuertemente contradictorias de Moscú y Kiev.

La propuesta inicial de Estados Unidos se inclinaba pronunciadamente hacia las demandas de Rusia. Para contrarrestar eso, Zelenskyy ha recurrido a sus simpatizantes europeos.

En los últimos días, el presidente ucraniano se reunió con los líderes de Reino Unido, Alemania y Francia en Londres, y con los jefes de la OTAN y la Unión Europea en Bruselas, antes de viajar a Roma para sostener conversaciones con el primer ministro italiano y el papa León XIV.

La ayuda militar para Ucrania disminuye

Sin embargo, el apoyo de Europa es desigual, y eso ha significado una disminución en la ayuda militar desde que el gobierno de Trump cortó este año los suministros a Kiev a menos que fueran pagados por otros países de la OTAN.

La ayuda militar extranjera para Ucrania cayó drásticamente durante el verano, y esa tendencia continuó durante septiembre y octubre, dijo el miércoles un organismo alemán que rastrea la ayuda internacional para Ucrania.

El promedio de ayuda anual, proporcionada principalmente por Estados Unidos y Europa, fue de alrededor de 41.600 millones de euros (48.400 millones de dólares) entre 2022 y 2024. Pero en lo que va del año, Ucrania ha recibido solo 32.500 millones de euros (37.800 millones de dólares), según el Instituto Kiel.

Este año, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia aumentaron sustancialmente su ayuda a Ucrania, mientras que Alemania casi triplicó sus asignaciones mensuales promedio, y Francia y Reino Unido aumentaron sus contribuciones a más del doble, según el Instituto Kiel.

Por otro lado, dijo, España no registró nueva ayuda militar para Kiev en 2025, mientras que Italia redujo sus bajas contribuciones en un 15% en comparación con el periodo entre 2022 y 2024.