Ucrania y Europa piden a EU garantías sólidas

París, Fra.- Las autoridades de Kiev y sus aliados europeos han pedido a Estados Unidos que ofrezca garantías sólidas de seguridad antes de entrar en cualquier negociación territorial en el este de Ucrania ocupado por los rusos, señalaron este viernes fuentes de la Presidencia francesa.

"Las expectativas de los europeos respecto a los estadounidenses podrían asemejarse a lo que, de forma algo simplista, se denomina una especie de ´Artículo Cinco´ (como en la OTAN), es decir, una garantía estadounidense para quienes participan en la Coalición de los Voluntarios" de apoyo a Ucrania, señalaron las fuentes del Elíseo.

El Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte estipula que un ataque armado contra uno o más aliados se considerará un ataque contra todos. De hecho, la defensa colectiva es el principio fundamental de la OTAN.

Esas garantías establecidas con "total claridad y transparencia" serían un mensaje para advertir "a los rusos, de que si planean atacar de nuevo a Ucrania tendrán que hacerlo contra los europeos y los ucranianos, sin duda, pero también contra los estadounidenses".

"Es necesaria una transparencia total respecto a las garantías de seguridad que los europeos y los estadounidenses brinden a los ucranianos antes de realizar ajuste en las controvertidas cuestiones territoriales".