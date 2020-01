Un sismo vuelve a remecer Puerto Rico tras horas de réplicas

Un terremoto de magnitud 6,4 golpeó Puerto Rico antes del amanecer del martes, seguido tres horas más tarde por una réplica de 6,0. Eran los sismos más fuertes en varios días de actividad sísmica en el territorio estadounidense, y causaron grandes daños en algunos lugares.

Ocho personas resultaron heridas en la ciudad de Ponce, cerca del epicentro del terremoto, según dijo la alcaldesa, Mayita Meléndez, a la televisora WAPA.

Una de las principales centrales eléctricas del país, cercana al epicentro, sufrió daños en el temblor, según indicó en Twitter la autoridad eléctrica de la isla. Las autoridades esperaban restaurar el suministro eléctrico a lo largo del día.

El Servicio Geológico de Estados Unidos situó el epicentro justo al sur de la isla a una profundidad de 10 kilómetros. En un principio estimó la magnitud del temblor de las 4:24 de la madrugada en 6,6, pero más tarde ajustó la cifra. Más tarde se registraron réplicas de magnitudes entre 5,6 y 4,5. La réplica de 6,0 ocurrió a las 7:18 de la mañana en la misma zona. La gente reportó fuertes temblores y el personal de una emisora local anunció en vivo que abandonaría su edificio.

En un primer momento se emitió una alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses, que fue cancelada más tarde.

Albert Rodríguez, que vive en Guánica, una localidad costera en el suroeste del territorio, dijo que las sirenas de aviso de tsunami se apagaron antes de que las autoridades cancelaran la alerta, y que había daños generalizados en su barrio.

"La calle se agrietó en el medio y se levantó", señaló.

La iglesia en la plaza principal de Guayanilla se derrumbó, según dijo a la cadena de radio NotiUno el alcalde de la localidad, Nelson Torres.

Víctor Huérfano, director de la Red Sísmica de Puerto Rico, dijo a The Associated Press que no tenía reportes inmediatos de daños o víctimas porque las comunicaciones estaban cortadas en buena parte de la isla. Las autoridades en la ciudad sureña de Ponce le habían informado de daños generalizados, añadió.

"Esperamos que este es el mayor (terremoto por ahora)", señaló. "Las réplicas van a seguir por un tiempo".

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vasquez, dijo a la emisora Radioisla poco antes de las 6 de la mañana que no había reportes de víctimas mortales. Indicó que las oficinas del gobierno cerrarían durante el día e instó a los ciudadanos a mantener la calma y esperar a que se hiciera de día para comprobar el estado de sus casas.

El temblor de magnitud 5,8 del lunes por la mañana derribó cinco viviendas en Guánica y causó graves daños en docenas de casas. También provocó pequeños aludes de tierra y apagones.

El sismo del lunes destruyó una formación rocosa en la costa que formaba una ventana circular, conocida como Punta Ventana y que era un popular destino turístico en Guayanilla, en el suroeste de la isla.

Ese primer terremoto, seguido por sismos de menor intensidad, había causado temor entre los vecinos del sur de la isla, que no se atrevían a volver a sus casas por miedo a que otro sismo derribara los edificios.

Huérfano, director de la Red Sísmica de Puerto Rico, indicó el lunes a la AP que los sismos superficiales estaban ocurriendo a lo largo de tres fallas ubicadas en la región suroeste de la isla: Valle de Lajas, Punta Montalva y el Cañón de Guayanilla. Explicó que los temblores suelen producirse cuando la placa norteamericana y la placa del Caribe aprietan Puerto Rico.

Puerto Rico sufrió uno de sus peores y más dañinos terremotos en octubre de 1918, cuando un sismo de magnitud 7,3 cerca de la costa noroeste desencadenó un tsunami y mató a 116 personas.