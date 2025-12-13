Unión Europea aprueba congelar activos rusos

Bruselas.- Los países de la Unión Europea (UE) aprobaron este viernes la inmovilización de manera indefinida de unos 210.000 millones de euros en activos rusos congelados por las sanciones a Moscú tras la invasión de Ucrania, lo que permitirá destinarlos a financiar la reconstrucción del país si los Veintisiete logran consensuar esa medida.

El Consejo (Estados miembros) de la UE acordó este viernes la propuesta que abre la puerta a la congelación indefinida de los activos, sin necesidad de renovar ese bloqueo cada seis meses, basándose en poderes de emergencia contemplados en los tratados europeos bajo el artículo 122.

Se trata de un paso clave para poder emplear estos activos en la reconstrucción de Ucrania, siempre que la UE logre convencer a Bélgica de que levante su veto a esa medida.

"En la cumbre de octubre, los líderes de la UE se comprometieron a mantener los activos rusos inmovilizados hasta que Rusia acabe su guerra de agresión contra Ucrania y compense por los daños causados. Hoy hemos cumplido ese compromiso. Próximo paso: asegurar las necesidades financieras de Ucrania para 2026–2027", dijo en un mensaje a través de redes sociales el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

