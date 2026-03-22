Uruguay recibe la presidencia de la Celac
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, entregó este sábado en Bogotá a su homólogo de Uruguay, Yamandú Orsi, la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Petro entregó a Orsi un mazo que representa la autoridad y la bandera del organismo regional durante una pausa que se hizo en el Foro de Alto Nivel de la Celac y África en el que participan además los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Burundi, Evariste Ndayishimiye. Orsi aseguró que Uruguay asumirá la presidencia con el compromiso de fortalecer el diálogo y la cooperación regional".
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