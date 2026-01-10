logo pulso
Mundo

Usa Rusia nuevo misil balístico

En un gran ataque nocturno, bombardea Ucrania y lanza una advertencia a Occidente

Por AP

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Usa Rusia nuevo misil balístico

KIEV, Ucrania.- Rusia bombardeó Ucrania con cientos de drones y decenas de misiles en un ataque a gran escala durante la noche, informaron las autoridades el viernes, dejando al menos cuatro muertos en la capital. Por segunda vez en la guerra de casi 4 años, utilizó un nuevo y poderoso misil hipersónico que impactó en el oeste de Ucrania, en una clara advertencia a los aliados de Kiev en la OTAN

El intenso bombardeo y el lanzamiento del misil Oreshnik —que puede portar armas nucleares— ocurrieron días después de que Ucrania y sus aliados reportaron avances significativos para un pacto sobre cómo defender al país ante posibles nuevas agresiones de Moscú si se alcanza un acuerdo de paz encabezado por Estados Unidos.

Mandatarios europeos condenaron el ataque, llamándolo una agudización del conflicto e "inaceptable", y el principal enviado de política exterior de la Unión Europea resaltó que la respuesta del presidente ruso Vladímir Putin a la diplomacia fue "más misiles y destrucción".

El ataque también coincide con un nuevo enfriamiento en las relaciones entre Moscú y Washington tras la condena rusa a la incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero en el Atlántico Norte. Ocurre luego que el presidente estadounidense Donald Trump se dijo de acuerdo con un contundente paquete de sanciones destinado a paralizar económicamente a Rusia, que no ha dado ninguna muestra pública de estar dispuesta a ceder en sus exigencias sobre Ucrania.

De acuerdo con las autoridades ucranianas, cuatro personas fallecieron y al menos 25 resultaron heridas en Kiev durante un ataque nocturno que alcanzó edificios residenciales.

Entre los fallecidos había un paramédico, indicó el jefe de la administración militar de la ciudad, Tymur Tkachenko. Cuatro médicos y un policía sufrieron heridas mientras respondían a los ataques, explicaron las autoridades.

Aproximadamente la mitad de los edificios de apartamentos de la nevada Kiev —casi 6.000— se quedaron sin calefacción en medio de temperaturas diurnas de unos 8 grados Celsius bajo cero (17,6º Fahrenheit), explicó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. También se interrumpió el suministro de agua.

