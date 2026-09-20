Vacunan a los trabajadores de salud vs. ébola

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Bunia, RDC.- El personal sanitario de la República Democrática del Congo comenzó el sábado a recibir vacunas contra el ébola en Bunia, el epicentro del brote de la enfermedad de más rápido crecimiento en la historia, ya que los trabajadores de la salud están "particularmente expuestos y profundamente implicados en la respuesta", manifestó el gobernador provincial.

Se da prioridad a los trabajadores de la salud ya otros trabajadores de primera línea en la respuesta al ébola para que reciban la vacuna Ervebo, que resultó eficaz en brotes anteriores de ébola causados por un tipo de virus distinto y más común. Aún se realizan ensayos clínicos para encontrar una vacuna autorizada para el brote actual, provocado por el virus Bundibugyo, para el que no existe una vacuna ni un tratamiento autorizados.

Las autoridades sanitarias indicaron el sábado que el despliegue se centra en las zonas de Bunia y Mongbwalu, en la provincia de Ituri. Ambas áreas figuran entre las más golpeadas por el virus.

"Nuestro deber colectivo proteger es la vida. Poner en marcha esta campaña de vacunación para el personal de primera línea en Ituri no es una elección arbitraria, ya que estos trabajadores están particularmente expuestos y profundamente implicados en la respuesta", declaró el gobernador militar de Ituri, el alcalde general Gaby Kasongo Mulumba.

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Se espera que la campaña en Ituri y Kivu del Norte cubra a 20,000 trabajadores de primera línea durante un período de seis a nueve meses.

Hasta el sábado, el país había registrado 7,541 casos confirmados, incluidos 3,639 fallecimientos, según cifras del gobierno, mientras que 1,823 personas se han recuperado. El brote se concentra en la provincia de Ituri y se sabe que es el más mortífero de los 17 brotes de ébola anteriores ocurridos en el país.

El doctor Jeannot Elua, con quien The Associated Press se reunió en un centro de salud en Bunia, afirmó que la vacuna era "beneficiosa".

"Los trabajadores sanitarios realmente no tenemos opción: vamos a recibirla", señaló. "Algunas personas ya habían recibido la vacuna anterior. Yo mismo la recibí, porque era obligatoria".