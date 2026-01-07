Venezolanos, sumidos en la incertidumbre

CARACAS.- Muchos venezolanos salieron en las últimas horas a las calles de Caracas a repudiar la captura del presidente Nicolás Maduro en una sorprendente operación militar estadounidense, mientras que otros muchos que están entre los que se alegran de la caída del dirigente socialista no se animan a expresar en público alguna señal de júbilo.

Y unos y otros están sumidos en la incertidumbre sobre el futuro de Venezuela.

En el convulso país sudamericano, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el poder en reemplazo del depuesto mandatario —cuyo regreso ha exigido— sin que haya quedado aún clara la postura que tomará en sus relaciones con Estados Unidos.

La autoridad fiscal ha advertido por su lado que la captura y el próximo enjuiciamiento de Maduro en Estados Unidos son ilegales porque el otro hombre fuerte de Venezuela goza de inmunidad como presidente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los partidarios de Maduro manifiestan en las calles su ojo en multitudinarias marchas, mientras que sus opositores evitan hablar de lo ocurrido y no pocas personas han adoptado la rutina de borrar videos y cualquier información en sus teléfonos móviles que pudiera dar pie a su detención por los cuerpos de seguridad.

"Se me agita el corazón cuando veo que paran a alguien en la calle", dijo Tibisay Pérez.