Venezuela acuerda enviar 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos
El presidente estadounidense, Donald Trump, informa sobre acuerdo de Venezuela para enviar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a Estados Unidos.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 6 (EL UNIVERSAL).- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes que el gobierno encargado de Venezuela acordó entregar a Estados Unidos hasta 50 millones de barriles de petróleo.
En su cuenta en Truth Social, Trump dijo que "las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos de América".
Ese combustible, explicó, "se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos de América, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos".
El mandatario estadounidense dijo que pidió al secretario de Energía, Chris Wright, "que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento y se llevará directamente a los muelles de descarga de Estados Unidos".
