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Venezuela designa a Royman Hernández como comandante de Aviación Militar

Royman Hernández, exjefe de REDI Los Llanos, asume el mando de la Aviación Militar.

Por EFE

Marzo 19, 2026 08:33 p.m.
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Venezuela designa a Royman Hernández como comandante de Aviación Militar

Caracas, 19 mar (EFE).- El Gobierno de Venezuela designó a Royman Hernández Briceño como nuevo comandante general de la Aviación Militar y a Jorge Agüero Montes como jefe de la Armada, mientras que Nayade Lockiby Belmonte estará al frente de la Milicia, informó este jueves el canal de las Fuerzas Armadas, TVFANB.

Cambios en altos mandos militares venezolanos

El mayor general Hernández Briceño, quien sustituye a Lenín Ramírez Villasmil, en el cargo desde 2024, se venía desempeñando como jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Llanos, una zona militar que cubre los estados Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes y Guárico.

El pasado enero, Hernández Briceño rechazó en un video "el ataque ilegal e imprudente perpetrado" entonces por Estados Unidos en territorio venezolano "para secuestrar" a Nicolás Maduro.

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Perfil de los nuevos jefes militares

Por su parte, el almirante Agüero Montes reemplaza a Ashraf Andel Hadi Suleimán Gutiérrez, quien estuvo al frente de la Armada desde 2024.

Agüero Montes fue, entre agosto de 2023 y octubre de 2024, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Nueva Esparta, estado insular venezolano.

Entretanto, el mayor general Lockiby Belmonte sustituye a Orlando Romero Bolívar, que también estaba en el puesto desde 2024. El nuevo jefe de la Milicia había sido designado el pasado diciembre como autoridad única de varias comunidades ubicadas entre Caracas y el estado costero de La Guaira (norte).

Estos nombramientos se informan un día después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informara sobre diez nuevas designaciones, entre ellas la de Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa, cargo que desempeñaba Vladimir Padrino López desde 2014.

González López, de 65 años, entra al despacho ubicado dentro del mayor complejo militar de Venezuela, el Fuerte Tiuna, en Caracas, poco más de dos meses después de haber sido designado por la mandataria encargada como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), cargos que fueron adjudicados a Henry Navas y Germán Gómez, respectivamente.

En el pasado, González López estuvo dos veces al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), primero entre 2014 y 2018 y luego de 2019 a 2024, ambos por designación de Maduro, hoy detenido en Nueva York junto con su esposa, la diputada Cilia Flores, también capturada el pasado enero en medio de los ataques estadounidenses.

Tanto la DGCIM como el Sebin han sido señalados por organizaciones no gubernamentales y la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela como responsables de violaciones de derechos humanos.

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