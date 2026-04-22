Venezuela libera a más de 8,600 presos desde ley de amnistía

CARACAS (AP) — La comisión especial de la Asamblea Nacional de Venezuela, que vela por el cumplimiento de la Ley de Amnistía, anunció el miércoles que 8.616 personas que se encontraban detenidas o con medidas cautelares sustitutivas de prisión recuperaron su libertad desde que en febrero entró en vigor el instrumento legal.

El diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión que establece mecanismos para asegurar el cumplimiento de la ley, indicó en X que se ha otorgado "libertad plena" a 8.302 personas que ya tenían una medida cautelar de presentación o de arresto domiciliario. Otras 314 que estaban en prisión —cuatro más desde el 26 de marzo— también han recuperado su libertad plena.

Arreaza comentó que hasta el momento se han proceso 12.187 solicitudes de libertad válidas. El legislador además resaltó que se siguen "recibiendo solicitudes" de venezolanos que viven dentro y fuera del país.

El anuncio de Arreaza se produjo en momentos que organizaciones de derechos humanos denuncian que las excarcelaciones se han "ralentizado" en semanas recientes.

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Foro Penal —un organismo civil que vela por los derechos de los prisioneros en el país sudamericano— asegura que cerca de 473 personas permanecían detenidas por motivos políticos, de ellas 43 son extranjeras.

"De acuerdo a nuestros registros, sólo el 24,21% de las excarcelaciones desde el 8 de enero de 2026 han sido por amnistía", dijo en X Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, en referencia a cuando la presidenta encargada Delcy Rodríguez ofreció liberar a un número importante de encarcelados como una señal para consolidar la paz y convivencia.

"Si el gobierno tiene otros datos con gusto los verificamos, pero no se ha publicado un informe oficial con la lista de los favorecidos por la amnistía", agregó Himiob.

La ley está concebida para aplicarse a dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros. Excluye a los condenados por homicidio, narcotráfico, violaciones graves de derechos humanos y rebelión militar.

Se aplica a los detenidos durante los mandatos de Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (2013-2026) en 12 momentos específicos, entre ellos las protestas de 2017 y 2024, éstas últimas cuando el organismo electoral, leal al partido gobernante, declaró a Maduro ganador de la elección presidencial pese a que la oposición presentó pruebas creíbles de que su candidato había sido el triunfador.

La ley fue sancionada el 19 de febrero, apenas 20 días después de que Rodríguez la presentara en el Poder Legislativo. Rodríguez fue juramentada el 5 de enero, dos días después de una operación militar estadounidense que depuso y capturó al entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa. La vicepresidenta en aquel momento era la primera en la línea de sucesión.