Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

CARACAS (AP) — Los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos anunciaron el viernes que evaluarán la posibilidad de reabrir sus embajadas en ambos países y restablecer las relaciones diplomáticas rotas desde 2019.

El anuncio supone un paso en el deshielo de las frías relaciones entre las dos naciones y se produjo seis días después de la audaz intervención militar estadounidense en el país sudamericano y la salida del poder de Nicolás Maduro tras su captura y la de la primera dama, Cilia Flores.

Los dos países rompieron sus relaciones diplomáticas en febrero de 2019 por decisión del presidente Maduro y cerraron sus embajadas luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump apoyó al líder opositor Juan Guaidó, entonces titular de la Asamblea Nacional, quien se declaró en enero de ese año presidente interino de Venezuela.

Como primer paso en este proceso de evaluación de ambos países para reabrir sus sedes diplomáticas, una delegación de la administración de Trump llegó el viernes a la nación sudamericana, según informó el Departamento de Estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Un comunicado del gobierno venezolano informó por su lado que la delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado "realizará evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a las funciones diplomáticas" y "de igual manera, una delegación de diplomáticos venezolanos será enviada a Estados Unidos para cumplir las labores correspondientes", sin precisar una fecha.

La administración de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que el "proceso exploratorio" orientado a reabrir las embajadas tiene como propósito "abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del Presidente de la República y la Primera Dama, así como abordar una agenda de trabajo de interés mutuo", en un comunicado difundido por la estatal Venezolana de Televisión.

Rodríguez fue juramentada como presidenta el lunes en reemplazo de Maduro ante la Asamblea Nacional, de abrumadora mayoría oficialista. Constitucionalmente, era la primera en la línea de sucesión.

El comunicado acotó que "Venezuela enfrentará esta agresión por la vía diplomática, convencida de que la diplomacia bolivariana de paz es el camino legítimo para la agenda de la soberanía, el restablecimiento del derecho internacional y la preservación de la paz".

En Washington, en tanto, el Departamento de Estado informó que ha enviado un pequeño equipo de diplomáticos y agentes de seguridad diplomática a Venezuela para realizar una evaluación preliminar sobre la posible reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas.

El departamento indicó que el equipo, encabezado por el embajador interino en Venezuela, John McNamara, llegó a Caracas el viernes. El equipo pertenece a la Unidad de Asuntos Venezolanos, que opera desde fuera del país desde que la embajada cerró sus puertas en 2019.

El equipo se encuentra allí para "llevar a cabo una evaluación inicial para una posible reanudación gradual de las operaciones", señaló el departamento.

Funcionarios estadounidenses afirman que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre si se reabrirá la embajada ni cuándo.

La embajada estadounidense, ubicada al sureste de Caracas, a pesar de todas las tensiones entre ambos países, es "protegida y preservada, como manda el Acuerdo de Ginebra, como manda el derecho internacional por nuestro gobierno" desde su cierre, han dicho las autoridades venezolanas.

El anuncio de los gobiernos de Caracas y Washington se produjo también un día después que las autoridades venezolanas anunciaran la liberación de un "número importante" de venezolanos y extranjeros encarcelados como un gesto para consolidar la paz y la convivencia.

Desde el jueves, muchos familiares de opositores, activistas y periodistas encarcelados permanecen en la incertidumbre, esperando a las afueras de las cárceles. Cinco españoles han sido liberados, según informó el gobierno de España. Las autoridades venezolanas no han dado detalles sobre otras excarcelaciones.

El Foro Penal, una de las organizaciones civiles más prestigiosas de Venezuela, indicó que hasta el 29 de diciembre había 863 personas detenidas en el país sudamericano "por razones políticas". Las autoridades niegan que existan "presos políticos" y acusan a los detenidos de conspirar para desestabilizar al gobierno.

El viernes, el papa León XIV pidió mantener la paz y "respetar la voluntad del pueblo de Venezuela".

"Deseo reiterar mi urgente llamado a que se busquen soluciones políticas pacíficas a la situación actual, teniendo en cuenta el bien común de los pueblos y no la defensa de intereses partidistas. Esto se aplica en particular a Venezuela, a la luz de los recientes acontecimientos", acotó el pontífice en una audiencia con miembros del cuerpo diplomático acreditado en El Vaticano.

Tras su captura, Maduro fue traslado a territorio estadounidense y el lunes compareció ante un tribunal en Nueva York para enfrentar los cargos de narcoterrorismo de los que le acusa el gobierno de Trump. El depuesto mandatario se declaró inocente.