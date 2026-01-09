Evade Aranza Puente hablar sobre una futura candidatura

La diputada local del PAN, Aranza Puente, evitó confirmar si buscará una diputación federal, pese a que su nombre ya figura entre los perfiles mencionados tras la apertura de la plataforma partidista para el registro de aspirantes a cargos de elección popular.

La legisladora sostuvo que, por ahora, permanecerá en su encargo como diputada local y continuará recorriendo su distrito, al afirmar que su labor no se limita al trabajo legislativo.

Confirmó que seguirá dentro del Grupo Parlamentario del PAN, aún cuando ha denunciado en reiteradas ocasiones haber sido víctima de violencia política por parte de integrantes de su bancada y de la dirigencia estatal.

Puente Bustindui rechazó que exista una definición anticipada sobre su futuro político y afirmó que su prioridad es cumplir con su función legislativa y atender a la ciudadanía. Señaló que no ha recibido invitaciones de otras fuerzas políticas y que no contempla un cambio de bancada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En relación con votaciones que provocaron tensiones al interior del PAN, la diputada negó haber traicionado al partido y sostuvo que sus decisiones se tomaron en libertad y con conocimiento de las dirigencias nacional y estatal.

En ese marco, defendió la alternancia de género en cargos unipersonales, como gubernaturas y presidencias municipales, al señalar que un esquema similar ya fue aprobado en Querétaro a propuesta del propio PAN.