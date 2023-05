Vinculan a proceso por violencia intrafamiliar a Patricio Cabezut

A-AA+

El conductor de TV, Patricio Cabezut fue vinculado a proceso por el delito de violencia intrafamiliar, luego de enfrentar una demanda interpuesta por su exesposa Aurea Zapata desde noviembre del 2021, según revelan distintos medios, por lo que -de acuerdo a lo que dicta la ley- tiene tres días para responder a la decisión que tomó el juez pues, de no hacerlo, podría ser privado de su libertad y aunque el presentador no ha hecho ningún pronunciamiento oficial, compartió una frase en sus redes sociales que sugeriría que hace referencia la situación que está viviendo.

Los problemas legal entre Cabezut y Zapata comenzaron hace más de un año, cuando en noviembre del 2021, la expareja del conductor lo demandó por violencia intrafamiliar, sin embargo, en ese momento, el famoso expresó que la separación de la madre de sus hijas se había producido debido a que ella le había sido infiel, situación que Aurea ha negado, en cambio, ha luchado no sólo para que el presentador enfrente las acusaciones que ha hecho, sino que busca que cumpla con sus obligaciones familiares.

El pleito entre los dos también fue llevado a los medios de comunicación pues, Cabezut ha hecho declaraciones contundentes en diferentes programas de televisión, situación que posibilitó que Zapata lo demandara por otro cargo; violencia mediática, por lo que en su última aparición en TV, en el show "De primera mano", Patricio, acompañado de su abogada, expresó que no podía expresar ningún juicio, cuando Gustavo Adolfo Infante, le solicitó que enviara un mensaje a su exmujer, pues eso podía entorpecer el proceso.

Ahora, una revista de circulación nacional publica que el juzgado de lo penal, donde se lleva a cabo el caso, vinculó oficialmente a proceso al conductor. Esto quiere decir que Cabezut -de 56 años- tendrá que enfrentar un juicio, ya que la parte demandante entregó pruebas suficientes para que el acusado sea juzgado por los delitos por los que se le señala, en el cual se determinará si es culpable o no.

De acuerdo con la publicación, Cabezut tendrá tres días para atender a este proceso y tomar las medidas legales precisas para defenderse. La gravedad en que radicaría el hecho de que el presentador de TV fuera vinculado es proceso es que, de resultar culpable, podría ser privado de su libertad.

Hasta este momento, Cabezut no ha confirmado ni desmentido dicha versión, sin embargo, hace unas horas continuaba publicando historias en su cuenta de Instagram, en las que -al parecer- continúa llevando a cabo sus actividades cotidianas, pero entre sus publicaciones llama la atención una imagen que enuncia una frase de Martin Luther King Jr.