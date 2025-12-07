Violencia en cárcel de Machala deja al menos nueve reos muertos
Tras los recientes enfrentamientos en la cárcel de Machala, se reportan nuevos fallecidos, mientras el SNAI investiga los hechos.
Quito, 7 dic (EFE).- Al menos nueve reos murieron en una cárcel de la ciudad ecuatoriana de Machala, donde el mes pasado fueron asesinados otros 31 reclusos, en enfrentamientos entre bandas rivales, informó este domingo la prensa local, mientras el organismo encargado de las prisiones no se ha pronunciado sobre el nuevo suceso.
Reportes preliminares difundidos en redes sociales muestran imágenes de decenas de familiares apostados en las afueras del reclusorio de la capital de la provincia de El Oro, fronteriza con Perú.
Pese a la insistencia de la prensa, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), encargado del control de las prisiones, solo se ha limitado a indicar que están "verificando toda la información con las autoridades competentes".
no te pierdas estas noticias
Violencia en cárcel de Machala deja al menos nueve reos muertos
EFE
Tras los recientes enfrentamientos en la cárcel de Machala, se reportan nuevos fallecidos, mientras el SNAI investiga los hechos.
Trump critica a Zelenskyy por demora en aprobar propuesta de paz en Ucrania
AP
Las declaraciones de Trump sobre Zelenskyy en el marco de las negociaciones por la paz en Ucrania
Manifestación masiva en Brasil contra la violencia de género
AP
El país enfrenta un aumento preocupante de la violencia de género, con un récord de víctimas femeninas y demandas de justicia y seguridad para las mujeres.