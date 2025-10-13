Violencia en manifestación de apoyo a palestinos en Pakistán

LAHORE, Pakistán (AP) — Cinco personas murieron el lunes en Pakistán, incluido un policía, en choques entre las autoridades y miles de manifestantes que marchaban en apoyo a los palestinos. Decenas de otros agentes resultaron heridos, según dijeron la policía y testigos.

El jefe de la policía de Punjab, Usman Anwar, afirmó que los manifestantes abrieron fuego contra las autoridades, matando al agente e hiriendo a otros. La policía dijo que tres manifestantes y un transeúnte también murieron en los enfrentamientos antes de que los manifestantes fueran dispersados.

La marcha fue organizada por el partido político Tehreek-e-Labbaik Pakistan, o TLP, que dijo en un comunicado que cientos de participantes en la manifestación resultaron heridos y que la cifra de bajas fue alta entre sus seguidores.

Videos publicados por TLP el lunes mostraron varios vehículos en llamas, incluido un camión que transportaba a funcionarios del partido que lideraban lo que han llamado la "larga marcha", que comenzó en el este de Pakistán el viernes con planes de dirigirse desde Lahore hacia la capital, Islamabad.

La marcha ha resultado en violencia entre autoridades y manifestantes. La policía arrestó a más de 100 personas durante una protesta el sábado.

Los últimos enfrentamientos del lunes comenzaron cuando los manifestantes intentaron retirar contenedores de mercancías colocados por la policía para bloquear las carreteras. Los seguidores se enfrentaron con la policía en Lahore y luego acamparon en la cercana ciudad de Muridke antes de reanudar la marcha.

Antes del amanecer del lunes, TLP distribuyó un video del jefe del partido, Saad Rizvi, instando a las fuerzas de seguridad a dejar de disparar y diciendo que estaba listo para negociar. Se oían disparos de fondo mientras Rizvi se dirigía a los seguidores.

Rizvi fue uno de los heridos el lunes, según TLP. No había información sobre su paradero y la policía dijo que se estaba llevando a cabo una búsqueda para localizar y arrestar a los manifestantes y líderes de la protesta que se escondían en los barrios cercanos.

Los manifestantes estaban decididos a realizar una manifestación propalestina frente a la embajada de Estados Unidos en Islamabad y la policía fue atacada cuando empezó a dispersar a la multitud, según Anwar, quien dijo que aún estaban evaluando los daños.

La embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad la semana pasada antes de la marcha, advirtiendo sobre posibles interrupciones y exhortando a los ciudadanos estadounidenses a actuar con precaución.

El TLP, conocido por organizar manifestaciones disruptivas y a veces violentas, ha generado reacciones mixtas en internet. Algunos en Pakistán han acusado al gobierno de reaccionar de manera exagerada a la marcha al bloquear carreteras principales incluso antes de que comenzara la protesta.

El viceministro del Interior de Pakistán, Talal Chaudhry, dijo durante el fin de semana que no entendía por qué TLP optó por la violencia en lugar de celebrar la paz en Gaza.

El TLP ganó prominencia en las elecciones de Pakistán de 2018 al centrar su campaña en el único tema de defender la ley de blasfemia del país, que prevé la pena de muerte para cualquiera que insulte al Islam. Desde entonces, el partido ha organizado manifestaciones violentas, principalmente contra la profanación en el extranjero del libro sagrado del Islam, el Corán.

El partido ha realizado manifestaciones propalestinas en los últimos años en Lahore y otras ciudades. Esta marcha pretendía llegar hasta la embajada de Estados Unidos para expresar apoyo a los palestinos.