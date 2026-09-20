Violenta marcha ultraderechista registra La Haya

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La Haya, Hol.- Las autoridades de La Haya, en los Países Bajos, pusieron fin a una manifestación violenta organizada por el grupo de extrema derecha ´Wij Zijn Het Volk´ (Somos el pueblo) en la que abundaron los saludos nazis y las pancartas con mensajes racistas y supremacistas blancos.

El propio ayuntamiento de La Haya, dónde reside el Gobierno neerlandés, comunicó que la manifestación había sido disuelta "debido a la persistencia de la violencia" y emitió una orden de estado de emergencia en parte de la ciudad para autorizar a la policía a desalojar de la zona a las personas que "contribuyan al desorden".

Por su parte, el ministro de Justicia neerlandés, David van Weel, describió las imágenes de la protesta como "repugnantes" y denunció "saludos hitlerianos, consignas antisemitas, violencia contra la policía y lanzamiento de fuegos artificiales contra la policía antidisturbios".

Los manifestantes empezaron a lanzar astas de bandera, fuegos artificiales y latas de cerveza, entre otras cosas, según detallaron medios locales, a lo que la policía respondió con cañones de agua, perros y caballos para dispersar al grupo.

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El ministro de Interior, Pieter Heerma, añadió que "el derecho a manifestarse es un derecho fundamental, pero lo que estamos viendo ahora en Malieveld ya no tiene absolutamente nada que ver con eso".

Miembros de la Cámara de Representantes de distintos partidos políticos también reaccionaron a los hechos, calificando a los manifestantes de "grupo de extremistas exaltados".