Votan en las zonas tomadas por Rusia

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Moscú, Rusia.- Las elecciones parlamentarias de Rusia incluyen por primera vez a residentes de las regiones que Moscú se anexionó ilegalmente de Ucrania después del inicio de su invasión a gran escala hace más de cuatro años y medio, como parte de los esfuerzos del Kremlin para consolidar sus conquistas.

Las autoridades en Kiev denunciaron enérgicamente la medida por considerarla ilegal, y un activista de derechos humanos señaló que los residentes de esas cuatro provincias estaban siendo coaccionados para participar en los comicios.

Aunque la votación en Rusia comenzó el viernes y terminará el domingo para ayudar a fomentar la participación, en las zonas anexionadas de Ucrania y en algunas del lado ruso de la frontera ya estaba en marcha desde finales del mes pasado. Las autoridades alegaron motivos de seguridad para justificar la prolongación de los plazos.

Las autoridades rusas afirman que los territorios de Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporiyia —a los que funcionarios de Moscú suelen referirse como las "nuevas regiones"— tienen más de 3,5 millones de votantes. El Kremlin los anexionó en septiembre de 2022 aunque no están totalmente bajo su control. La medida no está reconocida internacionalmente.

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En un centro de votación en la zona de Donetsk controlada por Rusia, los electores depositaron sus boletas en una urna mientras un soldado ruso armado observaba cerca.

Las autoridades designadas por Moscú en esas zonas ejercen presión sobre los residentes, amenazando con despedir a quienes trabajan en el sector público si no votan.