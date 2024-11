Vuelos a Israel: Impacto de las Aerolíneas de Emiratos

AEROPUERTO INTERNACIONAL BEN GURIÓN, Israel (AP) — En el Aeropuerto Internacional Ben Gurión de Israel, más de un año de guerra ha dejado su huella. Las aerolíneas globales han cancelado vuelos, las puertas de embarque están vacías e imágenes de los rehenes aún retenidos en la Franja de Gaza guían a los pocos pasajeros que llegan hasta la zona donde se recoje el equipaje.

Sin embargo, un mostrador de facturación sigue lleno de viajeros: el que da servicio para vuelos hacia los Emiratos Árabes Unidos, que han mantenido un puente para los israelíes hacia el exterior durante toda la guerra.

Los vuelos emiratíes, además de reforzar la rentabilidad de las aerolíneas, han puesto de relieve los crecientes lazos entre ambos países, que han sobrevivido a las guerras que asolan Oriente Medio y podrían fortalecerse aún más mientras el presidente electo estadounidense Donald Trump se prepara para volver al cargo.

"Es una declaración política y económica", dijo Joshua Teitelbaum, profesor de estudios de Oriente Medio en la Universidad Bar-Ilan de Israel. "Son las principales aerolíneas extranjeras que continúan volando".

Desde que comenzaron las guerras con el ataque inicial de Hamás el 7 de octubre de 2023 contra Israel, muchas aerolíneas internacionales han detenido, reiniciado y vuelto a detener sus vuelos hacia el principal acceso de Israel al resto del mundo. La preocupación es real para las aerolíneas, que recuerdan el derribo del vuelo 17 de Malaysia Airlines sobre Ucrania hace 10 años y el que Irán derribara el vuelo 752 de Ukraine International Airlines después de que despegara de Teherán en 2020.

Pero FlyDubai, la aerolínea hermana del transportista Emirates de vuelos a largas distancias, ha conservado varios vuelos diarios y ha mantenido a Israel conectado con el mundo en general, incluso mientras sus otros competidores de bajo costo han suspendido sus vuelos. Etihad de Abu Dabi también ha seguido volando a territorio israelí.

Aunque el mantener el programa de vuelos sigue siendo políticamente importante para los EAU después de su reconocimiento diplomático de Israel en 2020, también ha proporcionado un impulso adicional a los ingresos, especialmente para FlyDubai.

Desde que comenzaron las guerras, aerolíneas internacionales como Delta Air Lines Inc., con sede en Atlanta; Lufthansa de Alemania y otras líneas importantes han suspendido sus vuelos. Algunos los reanudaron, sólo para detenerlos nuevamente después del ataque con misiles balísticos de Irán a Israel el 1 de octubre y el ataque de represalia del gobierno israelí a la República Islámica el 26 de octubre. Teherán ha amenazado con atacar a Israel nuevamente.

Eso le ha generado gran prosperidad a la línea aérea nacional de Israel, El Al, que había pasado apuros durante la pandemia de COVID-19 y en años previos. La aerolínea publicó sus mejores resultados semestrales de la historia este año, registrando ganancias de 227 millones de dólares en comparación con los 58 millones de dólares que obtuvo en el mismo período del año pasado. Las acciones de El Al han subido hasta un 200% en el último año, en comparación con un aumento del 29% en el índice bursátil Tel Aviv 125, más amplio.

Sin embargo, El Al carece de las rutas y conexiones de las grandes aerolíneas internacionales. Transportistas de bajo costo también han dejado de volar a Israel durante ciertos periodos de la guerra, lo que ha favorecido un incremento cada vez mayor en el precio de los boletos de El Al. El número de pasajeros que pasan por Ben Gurión se redujo a la mitad en comparación con el mismo período del año anterior, según informó El Al en sus resultados financieros del segundo trimestre.

Sin embargo, FlyDubai ha seguido volando. La aerolínea ha operado más de 1.800 vuelos a Israel desde octubre del año pasado, cancelando sólo 77 vuelos en total, según Cirium, una compañía de análisis del sector de la aviación. Tan sólo en septiembre operó más de 200 vuelos.

En una fila que avanzaba hacia los mostradores de facturación de FlyDubai en el Aeropuerto Ben Gurión, Motti Eis, un viajero que se dirigía a los Emiratos, dijo que los vuelos eran "un símbolo de que los países emiratíes decidieron mantener la paz".

FlyDubai declinó responder preguntas de The Associated Press sobre los vuelos.

Etihad, la aerolínea bandera de Abu Dabi, ha seguido volando a Tel Aviv, pero con menos vuelos que FlyDubai. Esta última tenía un 3,6% de la cuota de mercado en Ben Gurión, en comparación con el 43,2% de El Al en la segunda mitad de 2024. Sin embargo, al menos dos de las aerolíneas extranjeras de bajo costo con mayor mercado, Wizz Air y Blue Bird, dejaron de volar durante períodos prolongados este año.

Etihad dijo que mantiene una estrecha vigilancia sobre la situación en la región, pero continúa sus vuelos diarios hacia y desde Tel Aviv.

"El Aeropuerto Internacional Ben Gurión sigue abierto, empleando las mejores prácticas en seguridad, permitiendo a Etihad y otras aerolíneas proporcionar conectividad aérea esencial mientras sea seguro hacerlo", indicó la aerolínea en un comunicado.

Pero más allá del impacto financiero, la decisión también tiene sus raíces en la decisión de los EAU de reconocer a Israel en 2020, bajo acuerdos orquestados por el entonces presidente Trump conocidos como los Acuerdos de Abraham. Aunque Abu Dabi ha expresado repetidamente preocupación e indignación por la conducta de Israel durante las guerras, el consulado y la embajada de Israel en Dubái permanecen abiertos en el país.

Y mientras que Dubái, en términos generales, sigue centrado en los negocios en el país, el enfoque de Abu Dabi desde hace tiempo ha estado en sus objetivos geopolíticos, que desde la Primavera Árabe de 2011 han estado concentrados en desafiar a los movimientos islamistas —y a quienes los respaldan— en la región. Los EAU, una monarquía federal, desde hace tiempo consideran que esos grupos son un serio desafío a su poder.

El gobierno emiratí, en respuesta a preguntas de la AP sobre los vuelos, envió una historia publicada por su agencia de noticias estatal WAM sobre su participación en una conferencia el 1 de noviembre en Riad en apoyo a una solución de dos Estados para la crisis palestino-israelí de décadas. Los EAU han pedido repetidamente un alto al fuego en la Franja de Gaza, junto con la liberación de rehenes y prisioneros palestinos.

Sin embargo, probablemente debido a la ira generalizada en el mundo árabe por la devastadora campaña de Israel en Gaza, el Aeropuerto Internacional de Dubái ya no anuncia en su pizarra electrónica la ubicación del mostrador de facturación para vuelos a Tel Aviv. Se encuentra en un rincón distante de una de las terminales del aeropuerto, junto a un puesto de la policía de Dubái. Guardias de seguridad privados también vigilan la fila, mientras individuos que parecían ser policías encubiertos observaban la puerta de embarque, un nivel de seguridad más alto que el que normalmente hay en el aeropuerto.

Pero en las filas se pueden escuchar el hebreo y el árabe, y aquellos que viajan rutinariamente tienen sus pasaportes israelíes de color azul en sus manos.

"Es sólo un símbolo del compromiso de los EAU con la relación", dijo Dina Esfandiary, asesora sénior sobre Oriente Medio en el International Crisis Group, un centro de investigación. "No importa lo que suceda, no importa hacia dónde vaya la guerra, no importa cuánto incumpla Israel el derecho internacional, los EAU han decidido que este es un paso que tomaron, que la relación sigue siendo beneficiosa para ellos".