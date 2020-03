Warren se baja de contienda demócrata

Washington.- Elizabeth Warren se retiró el jueves de la contienda interna para elegir al candidato presidencial del Partido Demócrata, luego que no ganó ninguna de las primarias en el Supermartes, ni siquiera en su propio estado.

La senadora por Massachusetts, quien animó al sector progresista con su fama de tener un plan para todo problema, hasta hace poco parecía estar librando una exitosa candidatura, pero nunca logró amasar un sólido bloque de votantes, pues los demócratas se fueron dividiendo entre Bernie Sanders por el lado progresista y Joe Biden entre los más moderados.

"Me niego a que la decepción me impida ver -o a ustedes- lo que hemos logrado", dijo Warren a sus colaboradores el jueves. "No alcanzamos nuestro objetivo, pero lo que hemos hecho juntos -lo que han hecho ustedes- ha dejado una marca perdurable.

No de la magnitud que queríamos, pero tiene importancia".

Con la salida de Warren, queda una sola mujer entre los precandidatos: Tulsi Gabbard, legisladora por Hawaii, quien ha obtenido un solo delegado. Es un giro decepcionante para un partido que se jactaba de tener el conjunto de precandidatos más diverso de la historia y con los votos y la energía de las mujeres recuperó la mayoría de la cámara baja.