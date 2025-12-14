Zelensky y enviados de EU se reúnen en Berlín por la paz
Las negociaciones del plan de paz entre Ucrania y Estados Unidos tienen lugar en Berlín con la presencia de Zelensky.
BERLÍN, Alemania., diciembre 14 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó que "hoy en Berlín se celebra el Día Ucraniano-Estadounidense", en referencia a las negociaciones del plan de paz que comenzaron hoy en Alemania.
"Por supuesto, me reuniré con el canciller alemán (Fiedrich) Merz por separado y probablemente me reuniré con algunos de nuestros líderes europeos esta noche", explicó el presidente ucraniano, en declaraciones a medios de comunicación, entre ellos "RBC".
"Aún no recibí respuesta de Estados Unidos", declaró el líder ucraniano.
"Recibí algunos mensajes a través de mi equipo negociador. Pero estoy recibiendo todas las señales y estaré listo para el diálogo, que comienza hoy"., concluyó.
