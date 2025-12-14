logo pulso
Zelensky y enviados de EU se reúnen en Berlín por la paz

Las negociaciones del plan de paz entre Ucrania y Estados Unidos tienen lugar en Berlín con la presencia de Zelensky.

Por Redacción

Diciembre 14, 2025 04:59 p.m.
A
Zelensky y enviados de EU se reúnen en Berlín por la paz

BERLÍN, Alemania., diciembre 14 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó que "hoy en Berlín se celebra el Día Ucraniano-Estadounidense", en referencia a las negociaciones del plan de paz que comenzaron hoy en Alemania.

"Por supuesto, me reuniré con el canciller alemán (Fiedrich) Merz por separado y probablemente me reuniré con algunos de nuestros líderes europeos esta noche", explicó el presidente ucraniano, en declaraciones a medios de comunicación, entre ellos "RBC".

"Aún no recibí respuesta de Estados Unidos", declaró el líder ucraniano.

"Recibí algunos mensajes a través de mi equipo negociador. Pero estoy recibiendo todas las señales y estaré listo para el diálogo, que comienza hoy"., concluyó.

