Zelenskyy agradece apoyo internacional en conferencia de Múnich

KIEV, Ucrania (AP) — El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, agradeció a sus aliados internacionales por su apoyo, pero indicó que aún quedaban preguntas sobre las futuras garantías de seguridad para su país.

Zelenskyy destaca apoyo aliado y cuestiona garantías futuras

En su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich en Alemania, Zelenskyy agradeció repetidamente a los aliados estadounidenses y europeos por ayudar a Ucrania al proporcionarle sistemas de defensa antiaérea que protegen infraestructura como las centrales energéticas y "salvan vidas".

Los esfuerzos previos encabezados por Estados Unidos para encontrar un consenso para terminar con la guerra —como las recientes dos rondas de conversaciones en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos—, no han logrado resolver asuntos complicados como el futuro del corazón industrial ucraniano, la región del Donbás, que está ocupada en gran parte por las tropas rusas.

Más tarde, al hablar con los reporteros, Zelenskyy cuestionó cómo funcionaría el concepto de una zona de libre comercio —propuesta por Estados Unidos— en la región del Donbás, que, según Rusia, Kiev debe ceder para lograr la paz.

También afirmó que los estadounidenses quieren la paz lo más rápido posible y que el equipo de Estados Unidos desea firmar todos los acuerdos sobre Ucrania al mismo tiempo, mientras que Kiev quiere que primero se firmen las garantías sobre la futura seguridad del país.

Negociaciones y tensiones en el conflicto

Las naciones europeas, entre las que están Reino Unido y Francia, ya han dicho que enviarán tropas a Ucrania para garantizar su futura seguridad. También se espera que Estados Unidos participe y actualmente hay conversaciones en curso sobre la naturaleza del apoyo de Washington.

Las autoridades rusas se oponen a cualquier presencia de tropas extranjeras en Ucrania, indicó Zelenskyy, porque el presidente ruso Vladímir Putin quiere tener la oportunidad de atacar Ucrania de nuevo.

Zelenskyy también dijo que le sorprendió que Moscú hubiera reemplazado al jefe de su equipo negociador antes de otra ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos y sugirió que la medida estaba deliberadamente destinada a retrasar las negociaciones.

Las conversaciones se celebran en un contexto de combates continuados a lo largo de la línea del frente, de aproximadamente 1.250 kilómetros (750 millas); de incesantes bombardeos rusos sobre zonas civiles y la red eléctrica ucraniana, y de los operativos casi diarios de Kiev con drones de largo alcance contra activos vinculados a la guerra en territorio ruso.

Durante las negociaciones, las autoridades rusas han insistido en que Ucrania ceda más territorio en el este del país para poner fin a la guerra. Pero Zelenskyy dijo a The Associated Press que era "un poco loco" sugerir que Ucrania se retire de su propio territorio o lo intercambie.

Miles de ucranianos han muerto defendiendo la región del Donbás, dijo, señalando que 200.000 personas también viven allí y no sería aceptable entregarlas, en los hechos, a Rusia.

El mandatario ucraniano también cuestionó cómo funcionaría el concepto de una zona económica libre.

"Imaginen", dijo, si soldados extranjeros patrullaran la zona y Putin los provocara y se fueran. En ese caso, dijo, podría haber una "gran ocupación" de Ucrania y muchas pérdidas.

Si a Putin se le da cualquier oportunidad de victoria "no sabemos qué hará después", afirmó Zelenskyy.

Tal modelo, dijo Zelenskyy a la AP, generaría "grandes riesgos" para Ucrania y para cualquier país que se comprometiera a garantizar la seguridad del país. Pero dijo que estaba listo para analizarlo, ya que podría ser importante como un compromiso a cambio de asegurar apoyo para reconstruir Ucrania.

Durante las negociaciones, Moscú tiene que aceptar la supervisión de un alto el fuego y devolver a unos 7.000 prisioneros de guerra ucranianos a cambio de más de 4.000 prisioneros rusos retenidos por Ucrania, dijo Zelenskyy.

En las primeras horas del sábado, varios ataques con drones dejaron un muerto en Ucrania y otro en Rusia, informaron las autoridades ucranianas, antes de las nuevas conversaciones que se realizarán la próxima semana en Ginebra con el fin de poner fin a la guerra.

El avión no tripulado impactó un edificio residencial en la ciudad portuaria del mar Negro de Odesa y cobró la vida de una anciana, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

En Rusia, un civil murió en un ataque ucraniano con drones contra un automóvil en la región fronteriza de Briansk, indicó el gobernador regional Alexander Bogomaz.

Las autoridades instaladas por Rusia informaron que un ataque aéreo ucraniano contra una aldea hirió el sábado a 15 personas en la región ucraniana de Luhansk, parcialmente ocupada.

Los ataques se produjeron un día después de que una ofensiva ucraniana con misiles matara a dos personas e hiriera a cinco más en la ciudad fronteriza rusa de Bélgorod, según el gobernador regional Viacheslav Gladkov.