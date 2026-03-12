Zelenskyy anuncia espera por acuerdo de drones con EE.UU.

KIEV, Ucrania (AP) — Ucrania está a la espera de la aprobación de la Casa Blanca para un importante acuerdo de producción de drones propuesto por Kiev el año pasado, señaló el jueves el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, en un momento en que los países se apresuran a modernizar sus defensas antiaéreas luego que la guerra con Irán expusiera deficiencias.

Acuerdo de producción de drones entre Ucrania y Estados Unidos

El acuerdo propuesto entre Estados Unidos y Ucrania abarcará varios tipos de drones y defensas aéreas que operan como un solo sistema capaz de proteger contra enjambres de cientos o incluso miles de drones Shahed y misiles, de diseño iraní, señaló Zelenskyy en un mensaje en redes sociales.

"Todavía no hemos tenido la oportunidad de firmar este documento", dijo Zelenskyy.

Rusia, que invadió a su vecino hace poco más de cuatro años, ha disparado más de 57.000 drones Shahed contra Ucrania, afirmó a principios de esta semana el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania. En su mayor bombardeo nocturno hacia Ucrania lanzó un enjambre de más de 800 drones y señuelos.

Por su parte, Irán ha respondido a ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel disparando el mismo tipo de drones contra objetivos en Oriente Medio.

Un misil de defensa antiaérea Patriot cuesta entre 3 millones y 4 millones de dólares, y un Shahed cuesta alrededor de 130.000 a 150.000 dólares, explicó Zelenskyy durante una visita a Rumania, donde detalló que Estados Unidos produce alrededor de 60 a 65 misiles Patriot por mes.

Ucrania ha sido pionera en el desarrollo de "cazadores" de drones de bajo costo, algunos de los cuales cuestan unos pocos miles de dólares, que han reescrito el manual de reglas de la defensa antiaérea. El conflicto que se desarrolla en Oriente Medio podría impulsar a funcionarios estadounidenses a firmar la propuesta de producción de drones, agregó Zelenskyy.

Ucrania está interesada en asegurar apoyo extranjero futuro para su esfuerzo en curso por frustrar la invasión de Rusia, y los acuerdos de producción de drones podrían darle a Kiev cierta influencia diplomática en negociaciones con Moscú.

Las conversaciones mediadas por Estados Unidos que buscan detener el mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial están en pausa debido a la guerra con Irán, aunque podrían reanudarse la próxima semana, según el presidente ucraniano.

Impacto económico y cooperación internacional

Zelenskyy estaba en Rumania, país miembro de la OTAN, un día antes de visitar al presidente francés Emmanuel Macron en París, cuando una nueva investigación indicó que los ingresos petroleros de Rusia, que ayudan a impulsar su invasión de Ucrania, han aumentado desde que comenzó la guerra con Irán.

Los ingresos diarios de Rusia por ventas de petróleo durante el conflicto en Oriente Medio, que ha provocado un fuerte aumento del precio del crudo, han sido en promedio un 14% más altos que en febrero, según la organización sin fines de lucro Centre for Research on Energy and Clean Air. Los ingresos petroleros son cruciales para los esfuerzos bélicos de Moscú.

Rusia ha estado ganando 510 millones de euros (588 millones de dólares) todos los días este mes por exportaciones de petróleo y gas natural licuado, de acuerdo con Isaac Levi, del CREA. La mayor parte del gas natural licuado ruso va a la Unión Europea, al tiempo que China, Turquía e India actualmente representan el 90% de todas las exportaciones de crudo de Rusia, dijo Levi a The Associated Press en una entrevista.

La ganancia inesperada está impulsando la economía rusa, que anteriormente estaba sintiendo el impacto de las sanciones internacionales, subrayó.

La oficina de Macron indicó que sus conversaciones con el presidente ucraniano se centrarán en los esfuerzos para contrarrestar la flota clandestina de Rusia, compuesta por petroleros que transportan petróleo en violación de las sanciones internacionales, pero que son difíciles de detener.

Zelenskyy se reunió en Bucarest con su homólogo rumano Nicusor Dan, quien dijo en una conferencia de prensa que ambos países firmaron documentos para la producción conjunta de drones y la cooperación en el sector energético.

Ucrania ha exportado una cantidad significativa de su grano a través de Rumania durante la guerra, y Bucarest ha brindado apoyo energético a Kiev al tiempo que las fuerzas de Moscú bombardean la red eléctrica de Ucrania.

Ataques con drones ucranianos en territorio ruso

Drones de largo alcance operados por una unidad de operaciones especiales del Servicio de Seguridad de Ucrania atacaron un importante depósito de petróleo y una terminal de transbordo en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, afirmó el jueves un alto funcionario ucraniano.

El ataque asestó un duro golpe a la logística de combustible de Rusia, según el funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar públicamente.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que un ataque separado con drones contra una estación compresora que presta servicio a un gasoducto de gas natural hacia Turquía fue una "acción absolutamente temeraria".

El Ministerio de Defensa ruso informó que las defensas antiaéreas derribaron 10 drones ucranianos durante la noche cerca de la estación compresora en la región de Krasnodar. Indicó que no hubo daños en la instalación.