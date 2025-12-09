Zelenskyy se niega a ceder territorio en medio de presiones internacionales

ROMA (AP) — El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, reafirmó su firme negativa a ceder cualquier territorio, resistiendo la presión de Estados Unidos para otorgar dolorosas concesiones a Rusia mientras buscaba el martes más apoyo europeo para su país.

"Sin lugar a dudas Rusia insiste en que cedamos territorios. Claramente, no queremos renunciar a nada. Eso es por lo que luchamos", dijo Zelenskyy en un chat de WhatsApp el lunes por la noche, en el que respondió a las preguntas de los periodistas.

"¿Consideramos ceder territorio? Según la ley, no tenemos tal derecho", declaró. "Según la ley de Ucrania, nuestra Constitución, las leyes internacionales, y para ser franco, tampoco tenemos un derecho moral".

En una entrevista con Politico publicada el martes, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a presionar a Zelenskyy para que acepte la propuesta estadounidense de que Ucrania ceda territorio, argumentando que Moscú mantiene la "ventaja" luego de casi cuatro años de invasión, y que el gobierno de Zelenskyy debe "jugar el juego".

Zelenskyy se reunió en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para discutir el progreso del proceso de paz, informó su oficina. Subrayaron la importancia de la unidad entre Estados Unidos y Europa y de soluciones "que tendrán repercusiones en la seguridad del continente", de acuerdo con un comunicado.

También discutieron "el desarrollo de garantías de sólidas seguridad para prevenir futuras agresiones y mantener la presión sobre Rusia para que se sume de buena fe a la mesa de negociaciones", puntualizó.

Zelenskyy se reunió previamente con el papa León XIV en Castel Gandolfo, una residencia papal fuera de Roma. El Vaticano dijo que León reiteró la necesidad de continuar el diálogo y "expresó su deseo urgente de que las actuales iniciativas diplomáticas logren una paz justa y duradera".

La Santa Sede ha intentado mantenerse neutral en la guerra mientras ofrece solidaridad y asistencia a lo que llama el pueblo "martirizado" de Ucrania. León, quien se ha reunido ya tres veces con Zelenskyy y ha hablado por teléfono al menos una vez con el presidente ruso, Vladímir Putin, ha pedido un alto el fuego y ha instado a Moscú en particular a dar señales para promover la paz.

Zelenskyy sostuvo conversaciones el lunes en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz para fortalecer la posición de Ucrania ante la creciente impaciencia de Trump.

Bajo presión de Trump

Negociadores estadounidenses y ucranianos concluyeron el sábado con tres días de conversaciones con vistas a reducir las diferencias sobre la propuesta de paz del gobierno estadounidense.

Un punto importante de fricción en el plan es la insinuación de que Kiev debe ceder el control de la región de Donbás a Rusia, que ocupa ilegalmente la mayor parte de ese territorio, pero no su totalidad. Ucrania y sus aliados europeos rechazan firmemente la idea de entregar territorio.

"Sabes, mucha gente está muriendo", dijo Trump a Politico, afirmando que otros funcionarios ucranianos no identificados están de acuerdo con el gobierno estadounidense. "A sus lugartenientes, a sus principales elementos, les gustó, pero dijeron que él aún no la ha leído".

Fuera de los comentarios de Zelenskyy el lunes, los negociadores ucranianos no han dicho mucho en público sobre el contenido de la propuesta estadounidense o su postura hacia ella.

Hablando nuevamente con los periodistas por WhatsApp, Zelenskyy dijo el martes que se discuten tres documentos con socios estadounidenses y europeos: un documento marco de 20 puntos que está cambiando constantemente, un documento sobre garantías de seguridad y un documento sobre la recuperación de Ucrania.

Zelenskyy añadió que Ucrania entregará su propuesta actualizada a Estados Unidos el miércoles.

Rusia, razonó Trump, sigue siendo demasiado poderosa para que Ucrania continúe luchando.

"Le doy al pueblo ucraniano y al Ejército de Ucrania un crédito tremendo por la, ya saben, valentía y por la lucha, y por todo eso", subrayó, "Pero, saben, en un momento dado, el tamaño gana, por lo general".

Trump también reiteró sus llamados para que Ucrania celebre elecciones nacionales, a pesar de que la ley marcial no lo permite, y Zelenskyy, elegido en 2019, extendió su mandato de cinco años debido a la guerra. La posición de Trump sobre la falta de elecciones en Ucrania refleja las frecuentes declaraciones de Putin al respecto.

En respuesta a los comentarios de Trump, Zelenskyy pidió ayuda a Estados Unidos y posiblemente a Europa "para garantizar la seguridad de las elecciones y luego Ucrania estará lista para celebrar elecciones en los próximos 60-90 días".

Putin ratificó el martes su afirmación de que el Donbás es "territorio histórico" de Rusia y prometió cumplir con sus objetivos de guerra. "Sin duda lo llevaremos a su conclusión lógica", explicó.

Europeos apoyan a Ucrania

Starmer, Macron y Merz apoyaron firmemente a Kiev. El líder británico dijo el lunes que el impulso por la paz estaba en una "etapa crítica", y subrayó la necesidad de "un alto el fuego justo y duradero".

Merz, por su parte, dijo que se mantenía "escéptico" sobre algunos detalles en los documentos publicados por Estados Unidos. "Tenemos que hablar sobre ello. Por eso estamos aquí", dijo. "Los próximos días... podrían ser un momento decisivo para todos nosotros".

Los líderes europeos trabajan para asegurar que cualquier alto el fuego esté respaldado por sólidas garantías de seguridad tanto de Europa como de Estados Unidos para disuadir a Rusia de atacar de nuevo. Trump no ha dado garantías explícitas en público.

Zelenskyy y sus aliados europeos han acusado repetidamente a Putin de ralentizar las conversaciones para avanzar con la invasión.

Rusia y Ucrania intercambian ataques aéreos

La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que Rusia disparó 110 drones de varios tipos en todo el país la noche pasada. Las defensas antiaéreas neutralizaron 84 drones y otros 24 alcanzaron sus objetivos, señaló.

Varias regiones de Ucrania enfrentaron apagones de emergencia el martes debido a los ataques previos de Rusia a la infraestructura energética, según el operador nacional de energía de Ucrania, Ukrenergo.

La subdirectora humanitaria de Naciones Unidas, Joyce Msuya, destacó el martes que sólo se ha recibido el 65% de los 278 millones de dólares que se requieren para financiar un plan de respuesta invernal en Ucrania, lo que ha obligado a recortar servicios como la asistencia en efectivo, el apoyo de calefacción, la atención de salud mental y la protección para mujeres y niñas.

Esto significa que las familias se enfrentan temperaturas heladas sin calefacción, las mujeres y niñas pierden acceso a "espacios seguros" y las personas mayores en zonas a lo largo de la primera línea se quedan sin medios para evacuar, señaló en declaraciones ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo que un miembro del ejército británico murió el martes a causa de sus heridas luego de sufrir un accidente mientras observaba a las tropas ucranianas que realizaban una prueba de un sistema defensivo lejos del frente de batalla, convirtiéndose en el primer militar británico en morir en Ucrania durante la guerra. Se desconoce de momento qué papel desempeñaba o dónde ocurrió el incidente.

El ejército del Reino Unido ha dicho que un pequeño número de personal se encuentra en Ucrania para proteger a los diplomáticos británicos y apoyar a las tropas ucranianas.

Ucrania, por su parte, continuó sus ataques con drones en Rusia.

Las defensas antiaéreas rusas destruyeron 121 drones ucranianos durante la noche sobre varias regiones rusas y la Crimea ocupada, dijo el Ministerio ruso de Defensa el martes. En Chuvashia, una región unos 900 kilómetros (aproximadamente 560 millas) al noreste de la frontera con Ucrania, el ataque dañó edificios residenciales e hirió a nueve personas, dijo el gobernador local Oleg Nikolayev en un comunicado en línea.

El Servicio de Seguridad de Ucrania llevó a cabo un ataque con drones en una terminal de gas licuado en el puerto de Temryuk en la región rusa de Krasnodar el 5 de diciembre, según un funcionario con conocimiento de la operación que habló con The Associated Press.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para comentar públicamente, dijo que el ataque provocó un gran incendio en la instalación. Más de 20 tanques de almacenamiento de gas licuado de petróleo se incendiaron y ardieron durante más de tres días, dijo.