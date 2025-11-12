Zelenskyy solicita destitución de ministros de Justicia y Energía por corrupción

KIEV, Ucrania (AP) — El presidente Volodymyr Zelenskyy pidió el miércoles la destitución de los ministros de Justicia y Energía de Ucrania en medio de un amplio escándalo de corrupción que involucra a la empresa estatal de energía nuclear.

"Entre otras cosas, esto es una cuestión de confianza", afirmó Zelenskyy en un comunicado en video en su canal de Telegram mientras instaba a la primera ministra a destituir al ministro de Justicia Herman Halushchenko y a la ministra de Energía Svitlana Grynchuk.

Dijo que está pidiendo a los miembros del parlamento que apoyen esta decisión.

El anuncio se produjo después de que la agencia anticorrupción de Ucrania informara el martes que ha detenido a cinco personas e identificado a otros siete sospechosos en una importante investigación de corrupción que involucra presuntos sobornos por un valor de alrededor de 100 millones de dólares en el sector energético.

La Oficina Nacional Anticorrupción no identificó a los sospechosos, pero dijo que incluyen a un empresario que se cree es el cerebro del esquema, un exasesor de la ministra de Energía y un ejecutivo de la empresa energética Energoatom.

La agencia también acusó el martes a ocho personas de soborno, abuso de poder y posesión de activos desproporcionados. La investigación, que comenzó hace 15 meses, fue bien recibida por Zelenskyy, quien instó a los funcionarios a cooperar con la pesquisa. Energoatom afirma que la investigación no ha interrumpido sus operaciones.

Zelenskyy declaró que la existencia de cualquier tipo de esquema ilegal en el sector energético del país es "absolutamente anormal". Dijo que firmará un decreto imponiendo sanciones a dos personas incluidas en la investigación de corrupción, pero no aclaró quiénes.

Altos funcionarios del gobierno y asociados cercanos a Zelenskyy están implicados en el escándalo.

Anteriormente, la primera ministra Yuliia Svyrydenko indicó que Halushchenko sería suspendido de su cargo.

Respondiendo en un comunicado en Facebook, Halushchenko advirtió que se defendería en los tribunales.

"Creo que ser suspendido durante la investigación es un curso de acción civilizado y adecuado", expresó. "Me defenderé en el ámbito legal y probaré mi posición".

Halushchenko, quien fue ministro de Energía desde 2021 hasta julio cuando asumió como ministro de Justicia, no ha sido formalmente acusado.

Svyrydenko señaló que la viceministra de Justicia para la Integración Europea, Liudmyla Suhak, asumirá las funciones de Halushchenko como ministra interina.

El presunto cabecilla del esquema es un cercano asociado de Zelenskyy, Timur Mindich, quien fue uno de los acusados, según medios locales.