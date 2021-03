Mañana se materializa apoyo de EU con vacunas contra Covid-19, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que mañana viernes se materializará el apoyo de vacunas contra el Covid-19 por parte del gobierno de Estados Unidos, lo que ayudará a "contar con vacunas suficientes" para inmunizar a todos los adultos mayores antes de que termine abril.

Al inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional en esta comunidad, el titular del Ejecutivo federal agradeció el apoyo que ha recibido de farmacéuticas y de los gobiernos de Rusia, India y China al enviar dosis contra el coronavirus.

"Ya tenemos adquiridas, compradas todas las vacunas, de todas las marcas. Hemos contado con el apoyo de las farmacéuticas del mundo, nos han apoyado también porque se quiere y se respeta a México en todo el mundo, nos han apoyado gobiernos extranjeros, nos ha apoyado el gobierno de Rusia, el gobierno de la India, el gobierno de China.

"Y mañana se va a materializar un apoyo del gobierno de Estados Unidos. Vamos a contar con las vacunas suficientes y se va a cumplir con el compromiso de que antes de que termine el mes próximo, antes de que finalice abril, vamos a tener vacunados a todos los adultos mayores de 60 años de nuestro país".

Esta tarde, el canciller Marcelo Ebrard anunció que se llegó a un acuerdo con Estados Unidos, sobre el tema de las vacunas contra Covid-19, que produce AstraZeneca.

El gobierno mexicano solicitó a la Unión Americana, a manera de préstamo, dosis de vacunas de AstraZeneca, toda vez que este antígeno no se ha autorizado en el vecino país del norte.

"Me consultan si es veraz que hay un acuerdo de vacunas con EU en seguimiento a la conversación entre los Presidentes López Obrador y Biden. Sí, es correcta la información. Mañana a las 9 am les doy los detalles porque todavía estamos trabajando en ello. Buenas noticias!", difundió en su cuenta de Twitter.

Más tarde, Ebrard Casaubon detalló que el acuerdo con la Unión Americana da prioridad a AstraZeneca para asegurar la segunda dosis de 870 mil adultos mayores a quienes se les aplicó en febrero.

"Se trata de 2.5 millones de dosis. Sería el mejor inicio de una amplia cooperación en vacunas. Seguimos trabajando, concluiremos en la noche", escribió.