142 mil mexicanos repatriados desde EE. UU.
La presidenta informa sobre el retorno de connacionales
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ante las redadas en Estados Unidos, han sido repatriadas 142 mil personas mexicanas desde el 20 de enero, cuando Donald Trump entró a la Presidencia estadounidense.
En su conferencia mañanera de este miércoles 10 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró el rechazo de su gobierno al maltrato de connacionales e indicó que se les brinda apoyo a las personas mexicanas en el extranjero.
"Desde el 20 de enero, 152 mil 592 personas; 142 mil 706 mexicanas y mexicanos, y 11 mil 886 extranjeros. Ayer fueron retornadas 372 personas; 305 mexicanos y 67 extranjeros.
"Desde octubre, que entramos nosotros, la primera parte del presidente Biden porque también había muchas deportaciones, incluso había más deportaciones entonces que ahora: 217 mil 109; 200 mil 540 mexicanos y 16 mil 569 extranjeros", detalló la mandataria federal.
-----Sheinbaum destaca programa México te Abraza
Ante la implementación del Programa México te Abraza, reportó 814 mil servicios brindados y dijo que de inmediato actúan las autoridades en cuanto bajan del avión, para que se les lleve al centro de atención y ahí reciban todos los apoyos, como afiliación al IMSS e incorporación a Programas de Bienestar, entre otros.
"Por eso se llama México te Abraza, porque los abrazamos", expresó.
"Hemos hecho muchísimas notas diplomáticas sobre casos específicos y sobre, en general, este trato que reciben las y los migrantes, y particularmente las y los migrantes mexicanos. Por todas las vías diplomáticas hemos mostrado nuestra desaprobación a esta forma de detención a los migrantes", comentó.
"Desde aquí de México siempre hemos defendido a los migrantes, las y los mexicanos que van a Estados Unidos; no son criminales, son personas honestas que buscan ayudar a sus familias en México y que sin ellos la economía de Estados Unidos no sería lo que es", agregó al señalar que en su mañanera se van a recuperar los viernes que eran destinados a hablar de los mexicanos en el exterior.
Destacó el fortalecimiento de las acciones para la protección de los connacionales con números telefónicos y asesorías legales, además que los consulados tienen instrucción de estar permanentemente en los centros de detención para poder garantizar que se respeten sus derechos humanos.
