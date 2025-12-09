18 migrantes rescatados en operativo en Ciudad Juárez
18 migrantes de diversas nacionalidades rescatados en Chihuahua
CIUDAD JUÁREZ, Chih., diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- Un grupo de 18 personas en situación de movilidad fueron rescatadas luego de que se encontraban retenidas en contra de su voluntad en una vivienda de Ciudad Juárez, Chihuahua.
El rescate lo llevaron a cabo elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) por medio del sistema de videovigilancia, en donde se detectó la presencia de un grupo de personas dentro de una vivienda ubicada en la colonia Emiliano Zapata, en condiciones que sugerían privación de libertad.
Tras emitir la alerta correspondiente a los elementos operativos, las unidades de la Policía del Estado arribaron al sitio para realizar la intervención. Como resultado, se liberó y rescató a 18 personas migrantes.
De manera oficial se detalló que el grupo estaba integrado por:
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ocho personas mexicanas
Cinco de Guatemala
Tres de Honduras
Uno de Ecuador
Uno de El Salvador
Una vez asegurado el perímetro, las personas fueron atendidas y evaluadas para garantizar su integridad física, para posteriormente quedar bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración (INM) conforme a los protocolos establecidos.
Las investigaciones continúan para identificar y detener a los responsables de este hecho.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
18 migrantes rescatados en operativo en Ciudad Juárez
El Universal
18 migrantes de diversas nacionalidades rescatados en Chihuahua
SAT establece nuevo récord en recaudación de impuestos en noviembre
El Universal
La recaudación de impuestos en México alcanza cifras históricas en noviembre, según el SAT.
Claudia Sheinbaum se reúne con empresarios en Palacio Nacional
El Universal
Empresarios nacionales y extranjeros se congregan en Palacio Nacional para dialogar con Claudia Sheinbaum