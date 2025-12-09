logo pulso
18 migrantes rescatados en operativo en Ciudad Juárez

Por El Universal

Diciembre 09, 2025 02:27 p.m.
A
CIUDAD JUÁREZ, Chih., diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- Un grupo de 18 personas en situación de movilidad fueron rescatadas luego de que se encontraban retenidas en contra de su voluntad en una vivienda de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El rescate lo llevaron a cabo elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) por medio del sistema de videovigilancia, en donde se detectó la presencia de un grupo de personas dentro de una vivienda ubicada en la colonia Emiliano Zapata, en condiciones que sugerían privación de libertad.

Tras emitir la alerta correspondiente a los elementos operativos, las unidades de la Policía del Estado arribaron al sitio para realizar la intervención. Como resultado, se liberó y rescató a 18 personas migrantes.

De manera oficial se detalló que el grupo estaba integrado por:

Ocho personas mexicanas

Cinco de Guatemala

Tres de Honduras

Uno de Ecuador

Uno de El Salvador

Una vez asegurado el perímetro, las personas fueron atendidas y evaluadas para garantizar su integridad física, para posteriormente quedar bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración (INM) conforme a los protocolos establecidos.

Las investigaciones continúan para identificar y detener a los responsables de este hecho.

