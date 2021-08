25% de pacientes del sector público acuden a clínicas privadas en México

Guadalajara (México), 3 ago (EFE).- Un 25% de los nuevos pacientes de clínicas privadas en México son derechohabientes de los hospitales públicos que se quedaron sin atención o que temen contagiarse durante la tercera ola de la covid-19 en el país, afirmó el especialista Julio Alberto Ramos.

"Tenemos de 3 a 4 nuevos pacientes, es decir, un 25% de incremento de la consulta en esta etapa", explicó el médico.

Refirió que el repunte de la enfermedad comenzó hace unas tres semanas y en algunos hospitales públicos y privados se está dando paso a la reconversión hospitalaria para atender a los pacientes con covid-19", explicó.

Hasta este martes, México acumula 2.88 millones de contagios confirmados y 241,936 fallecimientos, la cuarta cifra más alta del mundo tras Estados Unidos, Brasil y la India.

El país se encuentra en plena tercera ola de covid-19, con varios días registrando más de 19,000 contagios diarios, unas cifras que no se veían desde el pico de la segunda ola, el pasado enero.

Durante la presentación del Congreso de Marketing Médico en Guadalajara, Ramos afirmó que muchas clínicas han implementado estrategias para mantener la atención oportuna a los pacientes en los servicios de consulta general y de otras especialidades.

La utilización de páginas de internet y redes sociales para entrar en contacto con los pacientes o las consultas en línea para hacer un primer diagnóstico son medidas cada vez más comunes adoptadas por los médicos especialistas.

Sin embargo, dijo que esta última se presta a la charlatanería o la mala práctica médica pues una consulta a distancia no siempre representa un diagnóstico correcto.

"Si no reviso a un paciente clínicamente, si no lo toco, si no le escucho el corazón o los pulmones, si no palpo su abdomen no vamos a poder identificar algunas cuestiones, es indispensable que el profesional esté en contacto físico con el paciente siguiendo todas las reglas de sanitización", indicó Ramos.

El segundo Congreso de Marketing Médico se llevará a cabo en Guadalajara el próximo 7 de agosto y contará con la participación de especialistas que darán herramientas para que los médicos se promocionen en el mundo de las redes sociales y las plataformas virtuales para hacer frente a la crisis sanitaria por la pandemia.