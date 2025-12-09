53 policías fallecidos en lo que va del 2025 en Culiacán

CULIACÁN, Sin., diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad Pública del Estado, general Oscar Rentería Schazarino dijo que en el transcurso de este año, un total de cincuenta y tres elementos de seguridad pública municipal, estatal y federal han fallecido en enfrentamientos y en ataques directos, por lo que se fortalece los protocolos internos.

Comentó que como parte del programa de mejoras salariales y la incorporación de nuevos elementos a la Policía Estatal Preventiva, el gobierno del estado dispuso que se aumente a un millón 200 mil pesos la cobertura de los seguros de vida de los agentes.

Indicó que en la actualidad, el seguro de vida de los policías es de un millón de pesos y se tienen en trámite el pago de cerca de ocho casos, algunos de ellos que requieren de ciertos tramites que tienen que realizar el ayuntamiento de Culiacán.

Sobre el caso más reciente del comandante de la Policía Municipal de Culiacán, Luis Guillermo, quien el sábado pasado fue víctima de un atentado en la colonia las Quintas, las autoridades judiciales tienen abierta una carpeta de investigación sobre el hecho.

Referente a la seguridad en la capital del estado, el general Rentería Schazarino externó que se amplió la cobertura a 285 cuadrantes, en esa división, cada fuerza, tiene a su cargo determinados sectores.

Sobre los incidentes que se han presentado en el primer cuadro de la capital del estado, como fue el asesinato del conductor de un camión de paquetería, el cual, trasladada un jeep de lujo, con reporte de robo y el atentado a balazos a un joven, esta área está a cargo de la policía municipal con respaldo de militares.