CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- A una semana de que se cumpla el

de la

en la, elratificó su compromiso de recuperar los cuerpos de lossepultados tras el siniestro ocurrido el 19 de febrero de 2006. Lay Previsión Social (STPS) informó que ya se han recuperado, 23 de los cuales han sidode manera digna a sus familias.En un, la dependencia federal destacó que continúan los trabajos "hasta lograr la".Detalló que las labores de rescate son coordinadas por la propiaen conjunto con la(CFE), con acompañamiento permanente de familiares."Este proceso ha implicado, apertura de lumbreras y nuevas galerías, así como trabajos especializados deminera que demostraron que la afirmación de los, de que técnicamente era imposible el rescate, resultaron falsas", subrayó."El rescate, que losconsideraron imposible, inició en 2019 por instrucción del entonces presidente, quien retomó la responsabilidad del Estado frente a las víctimas. La presidentaha reiterado la continuidad de estas acciones hasta localizar a todos los trabajadores, garantizando además la participación directa de las familias en cada etapa del proceso".La STPS resaltó que lase enfoca en un proceso dedel daño para las familias de los mineros de Pasta de Conchos.Indicó que como parte de la reparación material, se otorgarony posteriormente se anunciaronpor viudez, orfandad e incapacidad, para que alcancen al menos el salario mínimo, además de apoyos complementarios a las familias,y atención médica.También se entregarony regularizadas para viudas y deudos, así comode casas ya existentes, con el objetivo de restituir condiciones de vida digna en Nueva Rosita y comunidades de la"De esta manera, a una semana del aniversario número 20 de esta, el rescate en Pasta de Conchos simboliza elpública en materia laboral y de derechos humanos: el Estado asume su responsabilidad histórica, coloca la dignidad de las personas trabajadoras en el centro y transforma una deuda social en un proceso depara las familias", enfatizó la