A mi gobierno le importa mucho el medio ambiente: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que debe explicar las acciones que realiza su gobierno pues si no, señaló, se publican reportajes como el de la revista inglesa The Economist, quien lo calificó como "El falso mesías".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que a su gobierno le "importa mucho" el medio ambiente, está a favor de los derechos de las mujeres y que se les respete.

El Mandatario federal señaló que en todas las obras que realiza el gobierno federal se cuida el medio ambiente.

"Sí nos importa el medio ambiente mucho, siempre hemos defendido el medio ambiente si nos importa que se respete a las mujeres, sí estamos a favor de las mujeres, en contra del maltrato de las mujeres.

"Nosotros no queremos que se destruya el territorio. No hemos autorizado una sola concesión, desde que estamos en el gobierno para la explotación minera, no hemos permitido el uso del fracking en la explotación petrolera. No hemos permitido el uso de semillas transgénicas, no al maíz transgénico y en todo lo que hacemos cuidamos el medio ambiente.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que "es explicarlo para que se tenga la idea de que lo somos, porque sino pues imagínense, lo que se atrevieron a escribir esta revista inglesa "El falso mesías", no, no, no hay".

El pasado 27 de mayo se difundió una portada de The Economist en el que nombró al presidente Andrés Manuel López Obrador, como el "Falso Mesías".

Según el adelanto de la publicación inglesa, López Obrador es "un peligro para la democracia", y la forma de cómo el presidente mexicano se burla de las reglas, dice The Economist, es "una de las razones por las que las elecciones del 6 de junio importan".

"Los votantes deberían frenar al presidente mexicano hambriento de poder", titula de hecho el artículo al que remite la portada.