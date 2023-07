"A mí ningún cabrón me puso en ningún lado", responde Xóchitl Gálvez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 4 (EL UNIVERSAL). - Al registrarse como contendiente a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México en la sede del PRI, Xóchitl Gálvez, aseguró que sus aspiraciones no se tratan de un dedazo de Claudio X. González, así que los señalamientos de Andrés Manuel Lopez Obrador al respecto son falsos.

"A donde estoy yo llegué con mucho esfuerzo. (…) Me tiene tanto miedo el presidente que dice que un hombre me puso aquí y a mí ningún cabrón me puso en ningún lado", declaró en conferencia de prensa.

Tras recibir su constancia de registro de manos de Alejandro Moreno, reveló que ella quería ser jefa de Gobierno de la Ciudad de México en representación de la alianza Va Por México.

"Yo había pedido cita para que el PRI me acompañara (en sus intenciones de alcanzar la jefatura de gobierno). Tengo un plan de gobierno para la CDMX que se lo entregaré a quien encabece la contienda, pero algo me movió el tapete cuando Palacio Nacional me cerró las puertas para ejercer mi derecho de réplica", narró la senadora panista.

Aseguró al líder nacional del partido tricolor que se ganará el espacio, la confianza y el soporte del partido con su proyecto de nación, que no incluye eliminar programas sociales como lo aseguró López Obrador, por lo que llamó a los priístas a sumar sus firmas a la base de 60 mil con las que ella ya cuenta.

"No voy a permitir que el presidente desde su machismo diga que las mujeres no tenemos oportunidad, ni la capacidad", subrayó.