A poco de que presente renuncia Adán Augusto llega a Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, junio 15 (EL UNIVERSAL). – Este jueves por la noche llegó Adán Augusto López Hernández a Palacio Nacional para reunirse con el presidente López Obrador a unas horas de que presente su renuncia como titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) para buscar la candidatura presidencial por Morena.

López Hernández llegó a las 19:27 horas al recinto histórico por el acceso de la calle Corregidora 8 sin dar declaraciones a la prensa ahí reunida.

"¿Ya firmó su renuncia?", se le preguntó, sin embargo, el todavía secretario ingreso a Palacio Nacional sin responder.

El pasado martes, López Hernández adelantó que mañana viernes dejará su cargo para buscar la coordinación nacional de la defensa de la Transformación por Morena y el próximo lunes iniciará sus recorridos por el país.

"Yo no voy a renunciar, le he pedido al Presidente que me releve del cargo de Secretario de Gobernación, seguramente el viernes por la mañana haré efectiva esa petición de manera formal. Dejó este cargo porque voy en búsqueda de otro encargo", dijo.

El equipo de Adán Augusto López Hernández ha citado a las 12:00 horas de mañana viernes en un hotel del centro de la Ciudad de México en donde el aspirantes presidencial dará un "importante mensaje".