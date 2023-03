"¿A quién representa usted?, ¿a los cárteles o al pueblo?", responde republicano a AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- El representante republicano Dan Crenshaw respondió este lunes al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien tachó de "propaganda" la iniciativa que busca autorizar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para actuar contra los cárteles.

Vía Twitter, Crenshaw, exSeal, representante por Texas y quien presentó la iniciativa al Comité de Relaciones Exteriores en enero pasado, dijo: "Hoy el Presidente de México ha dicho que se opone a mi proyecto de ley para autorizar la fuerza militar contra los cárteles. Me da gusto que por fin se esté dando por enterado".

El legislador, quien busca que nueve cárteles mexicanos puedan estar en la mira de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos por su rol en el tráfico de fentanilo, cuestionó al mandatario mexicano: "¿Cómo se sentiría si una banda estadounidense estuviera envenenando a 70 mil mexicanos cada año con fentanilo?".

Argumentó que "lo único que queremos es enfrentar de una vez a los poderosos elementos criminales que aterrorizan al pueblo mexicano, pagan y amenazan a políticos mexicanos y envenenan a estadounidenses". Luego, volvió a cuestionar a López Obrador: "¿Está en contra de eso, señor Presidente? ¿A quién representa usted? ¿A los cárteles o al pueblo?".

El legislador, quien también apoya la designación de los cárteles mexicanos de la droga, como el de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana y otros, subrayó que "este debería ser un asunto en torno al cual demócratas, republicanos Y México pudieran unirse. Es una amenaza para la seguridad nacional de ambos países y necesitamos presión bipartidista sobre el Presidente de México para poner fin a esto".

En su conferencia matutina, López Obrador dijo que la iniciativa de los congresistas republicanos de designar terroristas a los cárteles "es más que nada propaganda porque el día 27 de febrero presentó el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos al Congreso su informe sobre terrorismo y da a conocer que no hay en México ninguna vinculación con grupos terroristas y que la cooperación en este tema es buena".

Además de los congresistas, fiscales generales de 21 estados gobernados por republicanos pidieron el mes pasado al presidente Joe Biden y al secretario de Estado, Antony Blinken, que declaren "organizaciones extranjeras terroristas" (FTO, por sus siglas en inglés) a los cárteles mexicanos.

Acusa AMLO a EU de "sacar raja electoral"

Sobre la iniciativa de Crenshaw para que puedan intervenir las fuerzas estadounidenses contra los cárteles, dijo que políticos como él "siempre están denostando a México para sacar raja electoral, entonces los mexicanos que viven allá, que ya son ciudadanos estadounidenses y que votan, que no se olviden de estas cosas, de estos agravios".

"Desde luego es pura propaganda, sin embargo, hay que estar rechazando todas esas pretensiones de intervencionismo. México es un país independiente, soberano", expresó.

Incluso, el mandatario mexicano dijo que "no es ni siquiera aceptable de que nos certifiquen, que digan hay o no hay terrorismo en un país, ¿quién les da esa facultad? Pero bueno, eso es un asunto, una manía, ya habíamos hablado de eso, de considerarse el Gobierno del mundo".

Crenshaw respondió también al senador Ricardo Monreal, quien en su cuenta de Twitter expresó que "como líder de la mayoría en el Senado mexicano, expreso mi rechazo y preocupación ante la iniciativa presentada en enero de este año por el legislador Crenshaw".

Según Monreal, "esa iniciativa es un ejemplo del uso político del combate al narcotráfico y, al mismo tiempo, representa una regresión a las épocas del intervencionismo, ya que propone autorizar al Ejecutivo de Estados Unidos el uso de la fuerza contra grupos criminales en México".

El texano respondió que "nuestra meta es ayudar al pueblo mexicano a deshacerse de los cárteles violentos y los políticos corruptos que aceptan su dinero. Si usted está en contra de eso, yo estoy en contra de usted".

Luego, le lanzó una pregunta: "¿Los líderes de los cárteles escribieron ese tuit por usted?