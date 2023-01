A veces necesitamos de alguna reparación, dice AMLO sobre Gertz

A-AA+

Ante rumores de que Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República (FGR) se encuentra bajo un tratamiento oncológico en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el fiscal se encuentra muy bien de salud, que está trabajando y manifestó que como todos, "a veces necesitamos de alguna reparación".

En conferencia de prensa matutina en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México y a pregunta expresa, el Mandatario federal señaló que el fiscal es una buen persona y un buen servidor público.

"Está muy bien, está muy bien Alejandro Gertz Manero, está haciendo su trabajo, pues como todos necesitamos a veces de alguna reparación, pero está muy bien, y es una buena persona, un buen servidor público y está trabajado", dijo.

La ausencia de Gertz en la cumbre trilateral

Durante la X Cumbre de Líderes de América del Norte entre el presidente Andrés Manuel López Obrador; Justin Trudeau, primer ministro de Canadá; y Joe Biden, mandatario de EU, el canciller Marcelo Ebrard explicó la ausencia de algunos funcionarios mexicanos.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el canciller Ebrard explicó la ausencia del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

"El fiscal Gertz tenía una actividad de ayer y de hoy, que no le avisamos a tiempo que venía el fiscal, porque el fiscal de Estados Unidos decidió incorporarse más tarde; entonces solo un tema logístico, no tienen otra implicación", justificó Ebrard.

"¿No le avisaron a tiempo al fiscal Gertz?", preguntó Ciro Gómez Leyva.

"O sea, no le pudimos avisar con la suficiente antelación para que él modificara las actividades que él ya tenía programadas estos días. Supongo que la Fiscalía podrá informar sobre eso, pero lo que te puedo decir es que es un tema logístico. De todas maneras, estuvo la Fiscalía representada y no tiene otra implicación más que de ese carácter", señaló el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.