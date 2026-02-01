Abaten a presuntos asesinos de familiares de Mario Delgado en Colima

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- Tres presuntos delincuentes involucrados en el asesinato de la prima y la tía del secretario de Educación Pública del gobierno federal, Mario Delgado, fueron abatidos en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, durante un enfrentamiento con elementos de distintas corporaciones de seguridad; en el tiroteo también resultó herido un agente de la Fiscalía del estado.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informó que el enfrentamiento se registró la tarde del sábado, cuando se realizaban pesquisas por el homicidio de las dos mujeres, ocurrido durante la madrugada de ese día en la colonia Placetas Estadio, en el municipio de Colima.

Con el apoyo de corporaciones estatales y federales, además del seguimiento que pudo darse a través del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i) de Colima, se logró identificar el vehículo utilizado en el crimen y obtener la identidad de algunos de los involucrados.

Así se estableció un operativo de búsqueda que permitió localizar el auto color azul claro, marca Chevrolet, modelo Groove, en el exterior de un domicilio en la colonia Punta Diamante en el municipio de Villa de Álvarez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cuando los elementos de las corporaciones se acercaron al lugar donde estaba ubicado el vehículo, fueron agredidos con disparos de arma de fuego y se desató el tiroteo en el que los tres agresores fueron abatidos; sobre el elemento de la Fiscalía que recibió un disparo, se informó que se encuentra fuera de peligro.

Tras acordonar la zona para resguardar la escena del crimen, en el interior del domicilio se encontraron armas y diversos indicios que coinciden con la información obtenida por análisis de videos de los responsables del doble homicidio.

Las autoridades estatales informaron que el asesinato de ambas mujeres se investiga bajo el protocolo de feminicidio y bajo los principios de perspectiva de género.