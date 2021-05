Abel Murrieta iba a dar a los LeBarón "información importante"

Ante el asesinato de Abel Murrieta, quien fuera el abogado de la familia LeBarón desde el día posterior a la masacre ocurrida en Bavispe, Sonora, Adrián y Bryan LeBarón manifestaron su consternación y aseguraron que este homicidio se integra a la investigación que se hace en torno a lo ocurrido con sus familiares.

El activista Adrián LeBarón afirmó que la noticia destrozó a la familia y explicó que este viernes al mediodía se reuniría con el también candidato a la alcaldía de Cajeme en Tijuana, luego de que, en días pasados, Murrieta le dijo que debía informarle asuntos importantes relacionados con el asesinato de la familia LeBarón en Bavispe. Con la voz entrecortada por las lágrimas, Bryan LeBarón expresó su dolor por la pérdida de un abogado, al que ya consideraba parte de la familia y al cual describió como "un hermano de lucha, un hombre de alta integridad que luchaba por nuestra familia, por la justicia y por un México mejor".

Tanto Bryan como Adrián coincidieron en que Murrieta estaba cerca de descubrir, o bien, había descubierto información trascendental en el caso de la masacre de su familia, por lo que su asesinato alertó también a los abogados del despacho que lleva su caso en Estados Unidos, mismo que en su momento recomendó ampliamente a Abel Murrieta como la mejor opción para llevar la investigación ante la SEIDO.

"Abel Murrieta fue clave y fundamental en los avances que hay en la investigación de la masacre, era un abogado simbólico y vamos a sumar su caso al de nuestra familia, no vamos a descansar hasta que se haga justicia", aseguró Adrián. Por su parte, Bryan LeBarón expresó que no permitirán la impunidad en este asesinato y de la mano con el equipo de Estados Unidos buscarán la justicia.

"No puede creerse un asesinato así para un hombre que por tantos años, buscó la justicia y luchó contra la corrupción; lo tuvieron que matar", expresó. Finalmente, Adrián hizo un llamado a las autoridades de Sonora: "Hago responsables a los alcaldes de Sonora, a los directores de Seguridad Pública y a la Gobernadora, los quiero llamar a cuentas, porque este asesinato pasó en su reloj y no pueden salir con que no se dieron cuenta, hagan justicia o tendrán las manos manchadas de sangre".