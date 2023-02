Abogado de Yasmín Esquivel amplía pruebas al Comité de Ética

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL). - El abogado Alejandro Romano, representante de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, presentó nuevas pruebas ante el Comité Universitario de Ética de la UNAM (CUÉTICA-UNAM) para confirmar que la tesis de licenciatura es de su autoría.

El representante sostuvo que "ella no busca sustraerse del procedimiento que lleva a cabo el CUÉTICA-UNAM. Tan es así, que hoy estamos aquí para presentar el cúmulo de pruebas".

Al salir de la Coordinación de Oficinas Jurídicas de la UNAM, Alejandro Romano expresó que la ministra y exalumna de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón es que "se respeten todos sus derechos y se eviten linchamientos a priori".

"Yasmín Esquivel ha sido respetuosa del debido proceso, por eso ha evitado salir a los medios de comunicación o emitir algún pronunciamiento público sobre un proceso que está en marcha. De la contraparte, que tiene en sus manos el análisis de la tesis, esperaríamos lo mismo", reiteró Romano.

Aseguró que "en este país, todos y cada uno tenemos derecho a la presunción de inocencia, que no se le respetó a Yasmín Esquivel desde el momento mismo en que se publicó el reportaje sobre su tesis, pues no se le cuestionó al respecto antes de publicar, como marcaría un verdadero rigor periodístico".

La pieza original del reportaje fue publicada por Guillermo Sheridan en el sitio web Latinus.

Es importante insistir, en que libertades y derechos deben complementarse, no procurar unas sin respetar los otros, concluyó Romano.

AMPARO DE YAZMÍN ESQUIVEL SOBRE LA UNAM. La visita del abogado ocurre luego de que la ministra de la Suprema Corte de Justicia presentara un amparo sobre supuestas irregularidades en la confirmación del comité de ética, y en la suspensión que le fue concedida, se expresa que la UNAM no puede pronunciarse por el caso.

Más tarde, la UNAM en un comunicado lamentó lo que llamó "censura", al no poder emitir comunicados o posicionamientos de forma pública.